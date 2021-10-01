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Депутат Рады Мураев: отказ от контракта на поставки газа из РФ является ошибкой Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, отказавшись заключить прямой контракт на поставки газа из России, заявил бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ».
Lenta.ru
«Сразу ставилось вилкой два договора: продление транзита и прямой контракт. Один подписали, а от второго отказались», — рассказал Мураев в эфире телеканала «НАШ».
Национальная служба новостей
Мураев предположил, что Киеву будет сложно найти кредиторов, поскольку те опасаются, что "народ Украины может вывалить на улицу".
РИА Новости
Мураев также выразил уверенность, что Зеленскому предстоит понести ответственность за высокие цены на газ в стране.
Взгляд.ру

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