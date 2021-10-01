Глава профсоюза фельдшеров Беляков заявил, что симптомы COVID-19 можно спутать с гриппом

Глава профсоюза фельдшеров и работников скорой Дмитрий Беляков отметил, что пациенты с COVID-19 не обращаются вовремя к врачу, потому что изменившиеся симптомы коронавируса на первых этапах легко спутать с гриппом или ОРВИ.