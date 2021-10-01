Lenta.ruДепутат Рады Мураев: отказ от контракта на поставки газа из РФ является ошибкой ЗеленскогоПрезидент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, отказавшись заключить прямой контракт на поставки газа из России, заявил бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ».Lenta.ru«Сразу ставилось вилкой два договора: продление транзита и прямой контракт. Один подписали, а от второго отказались», — рассказал Мураев в эфире телеканала «НАШ».Национальная служба новостейМураев предположил, что Киеву будет сложно найти кредиторов, поскольку те опасаются, что "народ Украины может вывалить на улицу".РИА НовостиМураев также выразил уверенность, что Зеленскому предстоит понести ответственность за высокие цены на газ в стране.Взгляд.руЧитать далееСвернутьМоя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнЦентральная Служба НовостейМой БрянскPiter.tvРамблерLife.ruНациональная служба новостейПолитика СегодняНародные новостиФАНЭкономика сегодняiReactorТелеканал 360°Вечерняя МоскваРЕН ТВREGNUMПолитРоссияГазета.RuПолитическая ЭкспертизаИзвестияЯмал-МедиаПодробнее о событииЭкс-депутат Рады Мураев заявил, что Зеленский допустил ошибку в отношениях с РоссиейМосковский Комсомолец00:12Мураев: отказ от поставок российского газа стал главной ошибкой ЗеленскогоПолитическая Экспертиза00:10Экс-депутат Рады Мураев: Зеленский ошибся, упустив контракт на поставки газа из РоссииРИА Новости23:04Экс-депутат Рады Мураев раскритиковал Зеленского за отказ от газового соглашения с РоссиейПолитика Сегодня23:53Экс-депутат Рады Мураев указал на главную ошибку Зеленского в отношениях с РоссиейФАН23:45Депутат Рады Мураев: отказ от контракта на поставки газа из РФ является ошибкой ЗеленскогоLenta.ru23:24Экс-депутат Рады Мураев: украинский народ вынужден платить за ошибки ЗеленскогоПолитРоссия00:06Показать ещёОценить89Поделиться