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Депутат Рады Рабинович: Украина запретила въезд на свою территорию гражданам России

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович сообщил в Telegram
, что украинские власти запретили россиянам выезд на территорию страны.
РИА Новости
С 12 февраля украинские пограничники перестали пускать на территорию страны граждан России.
РБК
Украина перестала впускать на свою территорию граждан России, — написал депутат.
News.ru
В России обвинения в подготовке вторжения на Украину неоднократно отрицали.
РБК

Подробнее о событии

Депутат Рады Рабинович: Украина запретила въезд на свою территорию гражданам России
РБК19:12
Депутат Верховной рады Рабинович подтвердил запрет на въезд россиян на Украину
Телеканал 360°19:38
Депутат Рады Рабинович подтвердил запрет Украины впускать россиян на свою территорию
Lenta.ru19:24
В Раде подтвердили, что Украина перестала впускать россиян на свою территорию
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Депутат Рады Рабинович: Украина перестала впускать россиян на свою территорию
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