РБКДепутат Рады Рабинович: Украина запретила въезд на свою территорию гражданам РоссииДепутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович сообщил в Telegram, что украинские власти запретили россиянам выезд на территорию страны.РИА НовостиС 12 февраля украинские пограничники перестали пускать на территорию страны граждан России.РБКУкраина перестала впускать на свою территорию граждан России, — написал депутат.News.ruВ России обвинения в подготовке вторжения на Украину неоднократно отрицали.РБКЧитать далееСвернутьРБКРБКТелеканал 360°Ямал-МедиаПрофильПодробнее о событииДепутат Рады Рабинович: Украина запретила въезд на свою территорию гражданам РоссииРБК19:12Депутат Верховной рады Рабинович подтвердил запрет на въезд россиян на УкраинуТелеканал 360°19:38Депутат Рады Рабинович подтвердил запрет Украины впускать россиян на свою территориюLenta.ru19:24В Раде подтвердили, что Украина перестала впускать россиян на свою территориюМосковский Комсомолец19:22В Раде заявили, что Украина запретила въезд в страну для россиянURA.Ru19:50Депутат Рады Рабинович: Украина перестала впускать россиян на свою территориюRT на русском19:00Депутат Рады Рабинович: Украина перестала впускать на свою территорию граждан РоссииРИА Новости18:35Показать ещёОценить79Поделиться