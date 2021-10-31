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Депутат Рады Рабинович обвинил купивших у России энергию Литву и Молдавию в предательстве

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович на своей странице в Facebook обвинил Литву и Молдавию, закупающих энергоресурсы у России, в предательстве Украины.
Lenta.ru
Литва и Молдавия, закупающие энергоресурсы у России, предали Украину.
URA.Ru
29 октября Молдавия договорилась с «Газпромом» о продлении сроков действия контракта на поставку российского газа в страну на пять лет.
Известия
Пока стороны не смогли договориться о цене, также Кишинев отказался признать долг перед «Газпромом».
Lenta.ru

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В Раде заявили о предательстве Молдавии и Литвы, закупивших газ и электричество в России
Газета.Ru20:30
Украина обвинила Литву и Молдавию в предательстве ради России
News.ru19:12
На Украине обвинили Литву и Молдавию в предательстве ради России
Общественная служба новостей19:47
Украина обвинила Молдавию и Литву в «предательстве» ради России
Московский Комсомолец19:28
Депутат Рады Рабинович обвинил купивших у России энергию Литву и Молдавию в предательстве
Lenta.ru19:21
На Украине обвинили Литву и Молдавию в предательстве из-за России
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