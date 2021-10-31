Ранее Гинцбург заявлял, что регистрация российской вакцины от коронавируса «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Европейским агентством лекарственных средств (EMA) задерживается из-за «конкуренции за денежные потоки» и несогласованности российского и европейского законодательства по проверке препаратов.
Среди новинок группы компаний «РОСТАР» – сразу шесть уникальных шасси КАМАЗ, в которых специалисты подразделения «РОСТАР-Инжиниринг» реализовали передовые конструкторские решения и разработки в области подвески и рулевого управления.