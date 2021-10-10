Будьте в Плюсе

Депутат Рады Рабинович оценил возможную встречу Путина и Зеленского фразой из «12 стульев»

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович прокомментировал возможную встречу президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина.
Комсомольская правда
Ведущий задал вопрос депутату, как может состояться встреча двух президентов, если Украина планирует обсудить вопросы Крыма и Донбасса, а Россия — проблемы двусторонних отношений между странами.
Lenta.ru
Украина намерена, в частности, поднимать вопрос принадлежности Крыма, Россия же не хочет обсуждать вопросы, которые считает решенными.
Комсомольская правда
Парламентарий подчеркнул, что власть и оппозиция на Украине должны стремиться к проведению встречи Путина и Зеленского.
ТК Звезда

С чего всё началось

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала "Украина 24
" вспомнил фразу из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Двенадцать стульев", комментируя возможность встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

Подробнее о событии

На Украине оценили возможную встречу Путина и Зеленского фразой из «12 стульев»
Life.ru01:01
Депутат Рады Рабинович призвал Киев стремиться к встрече Зеленского с Путиным
ФАН01:52
Депутат Рады Рабинович оценил возможную встречу Путина и Зеленского фразой из «12 стульев»
Lenta.ru01:46
В Раде оценили вариант встречи Путина и Зеленского фразой из «12 стульев»
РБК01:56
Возможность встречи Путина и Зеленского оценили фразой из «12 стульев»
News.ru00:32
В Раде назвали условие для встречи Путина и Зеленского
URA.Ru00:30
Депутат Рады Рабинович оценил возможную встречу Путина и Зеленского фразой из «12 стульев»
РИА Новости23:51

Интересное

Президента Чехии Земана поместили в палату интенсивной терапии

Чешского президента Милоша Земана госпитализировали в Центральный военный госпиталь (ЦВГ) в Праге, его поместили в палату интенсивной терапии, сообщил директор ЦВГ и одновременно лечащий врач Земана Мирослав Заворал.
РИА Новости08:30

Рогозин сообщил о приостановке тестов двигателей в Воронеже для передачи кислорода медикам

"Роскосмос" приостановит до конца октября испытания ракетных двигателей в Воронеже, сэкономленный кислород будет передан медикам, написал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.
РИА Новости09:06

В Воронеже власти перевели школьников на удаленку и сократили время работы общепита

Ранее власти региона заявляли, что с 11 октября учеников пятых-восьмых и десятых классов школ Воронежа переводят на удаленку из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в городе.
РИА Новости07:15