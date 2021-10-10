РИА НовостиДепутат Рады Рабинович оценил возможную встречу Путина и Зеленского фразой из «12 стульев»Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович прокомментировал возможную встречу президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина.Комсомольская правдаВедущий задал вопрос депутату, как может состояться встреча двух президентов, если Украина планирует обсудить вопросы Крыма и Донбасса, а Россия — проблемы двусторонних отношений между странами.Lenta.ruУкраина намерена, в частности, поднимать вопрос принадлежности Крыма, Россия же не хочет обсуждать вопросы, которые считает решенными.Комсомольская правдаПарламентарий подчеркнул, что власть и оппозиция на Украине должны стремиться к проведению встречи Путина и Зеленского.ТК ЗвездаЧитать далееСвернутьМоя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнPiter.tvМой БрянскЦентральная Служба НовостейLife.ruNewInformЭкономика сегодняКомсомольская правдаDiscover24Политическая ЭкспертизаТК ЗвездаИнфоСМИПолитРоссияФАННародные новостиЦентральная Служба НовостейИзвестияГазета.RuЦарьградС чего всё началось Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала "Украина 24" вспомнил фразу из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Двенадцать стульев", комментируя возможность встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского.РИА Новости23:51Подробнее о событииНа Украине оценили возможную встречу Путина и Зеленского фразой из «12 стульев»Life.ru01:01Депутат Рады Рабинович призвал Киев стремиться к встрече Зеленского с ПутинымФАН01:52Депутат Рады Рабинович оценил возможную встречу Путина и Зеленского фразой из «12 стульев»Lenta.ru01:46В Раде оценили вариант встречи Путина и Зеленского фразой из «12 стульев»РБК01:56Возможность встречи Путина и Зеленского оценили фразой из «12 стульев»News.ru00:32В Раде назвали условие для встречи Путина и ЗеленскогоURA.Ru00:30Депутат Рады Рабинович оценил возможную встречу Путина и Зеленского фразой из «12 стульев»РИА Новости23:51Показать ещёОценить197Поделиться