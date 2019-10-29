с чего всё началось

Украина проиграет России в случае начала "газовой войны" между государствами. Депутат Верховной Рады Олег Волошин отметил, что Москва ведет себя в переговорах о транзите российского газа через Украину конструктивно и хитро.

Армия и оружие Колонна военной полиции РФ попала под обстрел в Сирии Шесть человек получили ранения в результате артобстрела погранперехода Дарбасийя на северо-западе Сирии в момент прохода там колонны российской военной полиции.

Политика В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.

Политика Еврокомиссия разочарована итогами встречи по газу с Россией и Украиной Еврокомиссия (ЕК) разочарована итогами трехсторонней встречи по газовой проблематике в формате РФ - Еврокомиссия - Украина, которая состоялась 28 октября в Брюсселе.

Общество Суд взыскал с Грудинина более 1 млрд рублей Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров подмосковного совхоза имени Ленина к его директору Павлу Грудинину и взыскал с него более 1 млрд рублей.

Экономика Индустрия 4.0 в 20 цифрах и фактах 60% всех профессий будет автоматизировано к 2030 году. От 20 млн до 50 млн рабочих мест в сфере ИТ появится в мире к 2030 году.

Политика Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629".

Шоу-бизнес Собчак обвинила Асмус в провале программы о фильме «Текст» Телеведущая Ксения Собчак обвинила актрису Кристину Асмус в низких рейтингах последнего выпуска своей передачи, который был посвящен фильму «Текст».

Политика Нафтогаз грозится закачать водород в ГТС Украины Руководство «Нафтогаза» намерено закачать водород в украинскую газотранспортную систему в случае неподписания транзитного контракта с «Газпромом» на прокачку газа через Украину в Европу.

Происшествия В Петербурге пришли с обысками из-за строительства «Газпром Арены» В Санкт-Петербурге начались обыски из-за уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве стадиона на Крестовском острове («Газпром Арена»).

Политика Путин открыл памятник Евгению Примакову в Москве Сегодня, 29 октября, в Москве в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади открыли памятник выдающемуся государственному деятелю Евгению Примакову.

Экономика Акции «Норникеля» на Мосбирже обновили максимум Акции «Норникеля» на Московской бирже выросли более чем на 6%, обновив исторический максимум.

Шоу-бизнес У Максима Фадеева случился сердечный приступ Скорая приехала в его загородный дом. Оказалось, 51-летнему Максиму Фадееву стало плохо накануне ночью, случился сердечный приступ.

Армия и оружие Модернизированный Ка-52М получит новый радар с АФАР Модернизированный вариант ударного вертолета Ка-52М "Аллигатор" получит новую радиолокационную станцию "Резец" с активной фазированной антенной решеткой.

Армия и оружие Две ракеты упали на военную базу США в Ираке «Две ракеты упали на базу «Таджи» к северу от Багдада, где располагаются американские военные», — сообщает канал.

Общество В Кремле оценили данные о закрытии компаний малого бизнеса Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Минэкономразвития о том, что за год из-за повышения налогов закрылись 668 000 малых и средних предприятий, противоречат данным других ведомств, которые имеются в распоряжении у Кремля.

Кино Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех» Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.

Общество Маткапитал предложили разрешить тратить на покупку автомобиля Материнский капитал предлагается разрешить тратить на новую цель - покупку отечественного автомобиля стоимостью до 1 миллиона рублей.

Хоккей Евгений Малкин не увидел ничего плохого в гражданстве США Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин подтвердил информацию об имеющемся у него паспорте США.

Общество Эксперты предсказали рост социальных протестов в России Число протестных акций в России может вырасти, а социальные протесты в стране будут политизироваться.

Происшествия Фигуранта «дела 27 июля» Губайдулина объявили в международный розыск СК объявил в международный розыск покинувшего Россию Айдара Губайдуллина - фигуранта "дела 27 июля", сообщили в пресс-службе Басманного суда, куда накануне поступило ходатайство о его аресте.