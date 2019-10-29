Политика
RuNews24.ruДепутат Рады: Украина проиграет газовую войну с Россией
Украина проиграет России в случае начала "газовой войны" между государствами. Депутат Верховной Рады Олег Волошин отметил, что Москва ведет себя в переговорах о транзите российского газа через Украину конструктивно и хитро.
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Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин заявил в эфире телеканала «112 Украина», что Киеву не стоит доводить ситуацию с транзитом российского газа до «газовой войны», потому что рискует проиграть.Дождь02:49
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В Верховной раде объяснили, почему Украина проиграет России «газовую войну»
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