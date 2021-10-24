Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин рассказал об апокалиптическом настроении после слов президента России Владимира Путина об американских ракетах на Украине.
Украинский депутат назвал данную ремарку «мрачной» и объяснил, что нынешнюю ситуацию можно сравнить с Карибским кризисом в 1962 году, когда США и СССР оказались на грани войны после размещения советских ракет на Кубе.
«О Карибском кризисе написано более чем достаточно. Советую почитать. В нынешних реалиях никто в Кремле не станет ждать, пока подлетное время американских ракет, нацеленных на Москву, сократится до семи минут», – заявил депутат.
Однако, как писал сайт kp.ru, накануне генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что украинская армия должна делать ставку на «нетрадиционные виды вооружения».
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в субботу, что дал поручение МИД объявить персонами нон грата послов 10 стран, которые сделали заявление по поводу судебного процесса над правозащитником Османом Кавалой.
Из опубликованного на сайте Госдепа документа следует, что к данной категории относятся граждане государств, на территории которых у США нет консульского представительства или рассмотрение заявки на получение визы не представляется возможным из-за нестабильной политической ситуации в стране.
Одна из самых молодых планет, когда-либо обнаруживаемых на орбите вокруг далекой новорожденной звезды, была открыта международной командой ученых, возглавляемой членами профессорско-преподавательского состава, студентами и выпускниками Гавайского университета в Маноа, США.
После завершения работы программы перезагружаемся, нажимаем F2 или Delete на клавиатуре и заходим в BIOS вашего ПК, отключаем CSM (если включён), активируем TPM (читайте, как это сделать, в нашем материале), выбираем нашу «флэшку» в качестве приоритетного загрузочного носителя и приступаем к установке ОС.