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Депутат Рады Волошин: США могут выдвинуть России ультиматум при появлении ракет на Украине

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин рассказал об апокалиптическом настроении после слов президента России Владимира Путина об американских ракетах на Украине.
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Украинский депутат назвал данную ремарку «мрачной» и объяснил, что нынешнюю ситуацию можно сравнить с Карибским кризисом в 1962 году, когда США и СССР оказались на грани войны после размещения советских ракет на Кубе.
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«О Карибском кризисе написано более чем достаточно. Советую почитать. В нынешних реалиях никто в Кремле не станет ждать, пока подлетное время американских ракет, нацеленных на Москву, сократится до семи минут», — заявил депутат.
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Как считает российский сенатор Алексей Пушков, прием Украины в НАТО означал бы готовность альянса к войне с Россией.
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