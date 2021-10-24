Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин рассказал об апокалиптическом настроении после слов президента России Владимира Путина об американских ракетах на Украине.
Украинский депутат назвал данную ремарку «мрачной» и объяснил, что нынешнюю ситуацию можно сравнить с Карибским кризисом в 1962 году, когда США и СССР оказались на грани войны после размещения советских ракет на Кубе.
«О Карибском кризисе написано более чем достаточно. Советую почитать. В нынешних реалиях никто в Кремле не станет ждать, пока подлетное время американских ракет, нацеленных на Москву, сократится до семи минут», — заявил депутат.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в субботу, что дал поручение МИД объявить персонами нон грата послов 10 стран, которые сделали заявление по поводу судебного процесса над правозащитником Османом Кавалой.
В Афганистане складывается катастрофическая ситуация: отсутствие легитимного и инклюзивного правительства, функционирующих механизмов государственной власти, систематическое нарушение прав человека, заявил на церемонии закрытия учений ОДКБ министр обороны Таджикистана генерал-полковник Шерали Мирзо.