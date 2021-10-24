Будьте в Плюсе

Депутат Рады Волошин: США могут выдвинуть России ультиматум при появлении ракет на Украине

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин рассказал об апокалиптическом настроении после слов президента России Владимира Путина об американских ракетах на Украине. Об этом он написал в своем Facebook-аккаунте.В источнике

Подробнее о событии

Депутат Рады Волошин: США могут выдвинуть России ультиматум при появлении ракет на Украине
Lenta.ru20:08
Депутат Рады отреагировал на слова Путина о возможном появлении американских ракет на Украине
RT на русском21:30
В Раде опасаются Карибского кризиса «наоборот» на Украине
РЕН ТВ21:02
В Раде сравнили украинский кризис с Карибским после слов Путина
ИА Красная Весна03:20
На Украине испугались апокалипсиса после слов Путина
URA.Ru20:02
В Раде задумались об апокалипсисе после заявления Путина
Газета.Ru19:59
Депутат Рады Волошин: США могут выдвинуть ультиматум России, разместив ракеты на Украине
РИА Новости19:27

Интересное

Госдеп США рекомендовал россиянам подавать на американскую визу в Варшаве

Россияне значатся в нем в категории Homeless Nationalities ("бездомные национальности") — к ней относятся граждане государств, на территории которых нет американского консульства, а также тех стран, ситуация в которых, по мнению США, не позволяет обрабатывать заявки на визы из-за сокращения дипломатического персонала.
РИА Новости02:25