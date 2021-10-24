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Депутат Рады Волошин: США могут выдвинуть России ультиматум при появлении ракет на Украине

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин рассказал об апокалиптическом настроении после слов президента России Владимира Путина об американских ракетах на Украине.
Lenta.ru
Парламентарий напомнил о моменте, когда российский лидер на заседании Валдайского клуба прокомментировал предположение, что ракеты США могут появиться под Харьковом и без формального вступления Киева в НАТО.
Lenta.ru
Украинский депутат назвал данную ремарку «мрачной» и объяснил, что нынешнюю ситуацию можно сравнить с Карибским кризисом в 1962 году, когда США и СССР оказались на грани войны после размещения советских ракет на Кубе.
Lenta.ru
Однако, как писал сайт kp.ru, накануне генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что украинская армия должна делать ставку на «нетрадиционные виды вооружения».
Комсомольская правда

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