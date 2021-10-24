Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин рассказал об апокалиптическом настроении после слов президента России Владимира Путина об американских ракетах на Украине.
Парламентарий напомнил о моменте, когда российский лидер на заседании Валдайского клуба прокомментировал предположение, что ракеты США могут появиться под Харьковом и без формального вступления Киева в НАТО.
Украинский депутат назвал данную ремарку «мрачной» и объяснил, что нынешнюю ситуацию можно сравнить с Карибским кризисом в 1962 году, когда США и СССР оказались на грани войны после размещения советских ракет на Кубе.
Однако, как писал сайт kp.ru, накануне генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что украинская армия должна делать ставку на «нетрадиционные виды вооружения».
Пропускной режим в общественные места по QR-кодам в регионе начнёт действовать с 30 октября Министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов объяснил, почему ещё несколько месяцев назад в регионе нельзя было ввести пропускную систему по QR-кодам, а сейчас это стало возможно.
Флаг Конфедерации был убран с футболки одного из персонажей видеоигр из серии GTA в переиздании GTA Trilogy, это стало понятно из трейлера осовремененной трилогии, опубликованного 22 октября на YouTube.