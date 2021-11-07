Депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Олег Волошин в эфире радиостанции "Говорит Москва" предупредил украинские власти о последствиях масштабного наступления в Донбассе.
Власти Новгородской, Курской, Смоленской, Томской и Челябинской областей решили продлить режим нерабочих дней с 8 ноября из-за пандемии коронавируса для того, чтобы стабилизировать ситуацию, следует из данных, предоставленных региональными администрациями ТАСС.
В Алтайском крае не стали продлевать нерабочие дни после 7 ноября, и в понедельник все школьники вернулись на очное обучение после каникул Некоторые родители школьников в Алтайском крае оказались недовольны решением вернуть детей за парты в пик заболевания коронавирусом в регионе.
Проведенное Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи исследование показало, что для полной защиты от "дельта"-штамма коронавируса необходимо от 300 нейтрализующих единиц антител (banding antibody units), сообщил глава центра Александр Гинцбург в интервью газете "Известия".