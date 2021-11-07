Родители алтайских школьников негодуют против очного обучения детей

В Алтайском крае не стали продлевать нерабочие дни после 7 ноября, и в понедельник все школьники вернулись на очное обучение после каникул Некоторые родители школьников в Алтайском крае оказались недовольны решением вернуть детей за парты в пик заболевания коронавирусом в регионе.