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Депутат Рады Волошин: попытка наступления в Донбассе вызовет уничтожающий удар по Украине

Депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Олег Волошин в эфире радиостанции "Говорит Москва" предупредил украинские власти о последствиях масштабного наступления в Донбассе.
РИА Новости
Волошин выразил уверенность, что попытка Киева развязать большую войну на юго-востоке Украины не останется без внимания России, которая, вероятно, пойдет на ответные меры.
Взгляд.ру
Парламентарий также предположил, что Москва дала понять Западу о готовности пойти до конца, если "ставки будут высоки".
РИА Новости
В прошлый вторник вооруженные силы Украины по приказу главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Валерия Залужного применили турецкие ударные беспилотники «Байрактар» в Донбассе.
Взгляд.ру

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Депутат Рады Волошин предрек Украине «уничтожающий удар» в случае наступления в Донбассе
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