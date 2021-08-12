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Депутат Рады Волошин заявил, что разрыв США с Берлином может остановить «Северный поток-2»

Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин заявил, что остановить строительство газопровода «Северный поток – 2» сможет только масштабный конфликт между США и Германией.
Известия
- То есть (США) нужно просто вдрызг поругаться с немцами, ввести санкции против немецких компаний ... потому что американские интересы напрямую не затронуты: "нам (США) не нравится, мы поэтому вас наказываем", - заявил Волошин.
Комсомольская правда
Политик предположил, что в таком случае действия Вашингтона имели бы долгосрочные последствия для международных отношений.
Национальная служба новостей
11 августа компания — оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщила, что строительство морского участка первой нитки «Северного потока-2» завершено.
РБК

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