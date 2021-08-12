Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин заявил, что остановить строительство газопровода «Северный поток – 2» сможет только масштабный конфликт между США и Германией.
- То есть (США) нужно просто вдрызг поругаться с немцами, ввести санкции против немецких компаний ... потому что американские интересы напрямую не затронуты: "нам (США) не нравится, мы поэтому вас наказываем", - заявил Волошин.
Космос на благо землян Varda Space Industries в декабре 2020 года основали Уилл Брюи, который семь лет проработал в SpaceX и управлял полетом беспилотного космического корабля Dragon 1, и руководитель венчурного фонда Founders Fund Делиан Аспарухов.
В Китае самый мощный Mi Pad 5 Pro 5G будет стоить 540 долларов, более простая конфигурация версии Mi Pad Pro будет предлагаться за 385 долларов, а базовая версия планшета обойдется покупателю в 310 долларов.
Группа депутатов от фракции "Единой России" и сенаторов-единороссов внесла в Госдуму законопроект, согласно которому срочная служба в армии будет включаться в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию.