Сделано в невесомости: зачем Varda Space строит фабрику органов и лекарств в космосе

Космос на благо землян Varda Space Industries в декабре 2020 года основали Уилл Брюи, который семь лет проработал в SpaceX и управлял полетом беспилотного космического корабля Dragon 1, и руководитель венчурного фонда Founders Fund Делиан Аспарухов.