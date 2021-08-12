Lenta.ruДепутат Рады Волошин заявил, что разрыв США с Берлином может остановить «Северный поток-2»Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Олег Волошин раскрыл «единственный реальный способ» остановить строительство газопровода «Северный поток-2».Lenta.ru"Ввести санкции против немецких компаний, причем санкции экстерриториального характера, потому что американские интересы напрямую не затронуты: нам не нравится, мы поэтому вас наказываем", - отметил Волошин.РЕН ТВПолитик предположил, что в таком случае действия Вашингтона имели бы долгосрочные последствия для международных отношений.Национальная служба новостейМосква неоднократно призывала перестать политизировать ситуацию и обращала внимание на тот факт, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу.РИА НовостиЧитать далееСвернутьОбщественная служба новостейОбщественная служба новостейГазета.RuФАНПолитика СегодняРЕН ТВЦарьградLife.ruПрофильПодробнее о событииКиев придумал пиратский способ помешать «Северному потоку — 2»URA.Ru19:26В Раде назвали «пиратский» способ остановить «Северный поток — 2»News.ru19:19Депутат Рады Волошин: «Северный поток — 2» можно остановить ухудшением американо-немецких отношенийРИА Новости18:01На Украине назвали «пиратский» способ остановить «Северный поток — 2»Gazeta.SPb18:42Киев придумал «пиратский» способ остановить «Северный поток — 2»Московский Комсомолец18:28Депутат Рады Волошин заявил, что разрыв США с Берлином может остановить «Северный поток-2»Lenta.ru18:22На Украине назвали «единственный реальный способ» остановить «Северный поток-2»Общественная служба новостей18:49Показать ещёОценить69Поделиться