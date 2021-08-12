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Депутат Рады Волошин заявил, что разрыв США с Берлином может остановить «Северный поток-2»

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Олег Волошин раскрыл «единственный реальный способ» остановить строительство газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru
"Ввести санкции против немецких компаний, причем санкции экстерриториального характера, потому что американские интересы напрямую не затронуты: нам не нравится, мы поэтому вас наказываем", - отметил Волошин.
РЕН ТВ
Политик предположил, что в таком случае действия Вашингтона имели бы долгосрочные последствия для международных отношений.
Национальная служба новостей
Москва неоднократно призывала перестать политизировать ситуацию и обращала внимание на тот факт, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу.
РИА Новости

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