Политика

РИА НовостиРИА НовостиДепутат Рады назвал МИД Украины рассадником шизофрении

МИД Украины сделало ненавистническое заявление по трагедии 2 мая в Одессе, продемонстрировав свою "шизофрению", об этом в интервью телеканалу "112" заявил сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" в Верховной Раде Вадим Рабинович.
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Депутат Рады назвал украинский МИД «рассадником шизофрении»

Национальная служба новостей00:43

Депутат рады назвал украинский МИД «рассадником шизофрении»

Известия00:16

Депутат Рады назвал МИД Украины рассадником шизофрении

РИА Новостивчера в 22:31

В Раде назвали МИД Украины рассадником шизофрении

Взгляд.ру00:08

В украинском парламенте назвали МИД рассадником шизофрении

Московский Комсомолецвчера в 23:36

Украинский депутат назвал МИД страны рассадником шизофрении

Life.ruвчера в 23:21

В Раде назвали МИД Украины «рассадником шизофрении»

Lenta.ru00:09
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Общество

Путин подписал указ о новых мерах поддержки семей с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки российских семей с детьми, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 09:58
5
Происшествия

В поселке в Удмуртии сняли режим повышенной готовности после пожара

Районные власти сняли режим повышенной готовности в поселке Пугачево в Удмуртии, где из-за горения сухой травы на территории бывшего арсенала взрывались снаряды и было эвакуировано население, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
РИА Новости вчера в 04:37
13
Политика

Глава Россотрудничества ответила на сообщения СМИ Чехии о яде

Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова назвала публикации СМИ Чехии о том, что и.о. руководителя представительства в Праге якобы привез в страну яд рицин, провокацией без доказательств.
Газета.Ru вчера в 07:35
625
Происшествия

В Петербурге оштрафовали виновника скопления людей на рынке

Октябрьский районный суд привлек к административной ответственности организатора мероприятия на Сенном рынке в Петербурге, где в нарушение мер по COVID-19 у одной продуктовой точки скопилось около 200 человек, Киемиддина Саидова, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
РИА Новости вчера в 09:01
248
Происшествия

Пять человек погибли при пожаре в больнице в Петербурге

Пять человек погибли в результате пожара в реанимационном отделении больницы Святого Великомученика Георгия в Санкт-Петербурге, сообщает источник «Известий».
Известия 00:51
2
Армия и оружие

Норвежцы испугались реакции России из-за «американского» радара

Известия вчера в 21:39
22
Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
559
Общество

В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий

Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
РИА Новости вчера в 14:42
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Шоу-бизнес

Решетова показала фото пятилетней давности, когда страдала анорексией

Решетова показала фото пятилетней давности, когда страдала анорексией Анастасия Решетова сравнила то, как выглядит сейчас, с фотографией пятилетней давности.
Экспресс газета вчера в 10:57
Общество

Сотрудники соцучреждений получат доплату от Путина

Напомним, сегодня стало известно, что период нерабочих дней официально истекает с 12 мая.
31 канал Челябинска вчера в 09:32
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Армия и оружие

Танк Т-80Б установили в Новой Усмани на Аллее Героев

В администрации района уточнили, что в Новую Усмань танк привезли издалека – машина на трале преодолела более 900 км. Перед установкой на Аллее Героев Т-80Б прошел процедуру демилитаризации – то есть в качестве оружия он использоваться не может.
Обозреватель Врн вчера в 08:40
3
Шоу-бизнес

Брэдли Купер и Ирина Шейк отметили вместе День матери

По данным Daily Mail, Купер приехал к квартире модели в Нью-Йорке, где она живет сейчас с их общей дочерью Леей, чтобы поздравить с праздником.
RuNews24.ru вчера в 23:55
Общество

Вице-мэра Новороссийска уволили из-за шашлыков на самоизоляции

Заместитель мэра Новороссийска Екатерина Демченко лишилась своего поста после публикации в Сети видео ее отдыха во время самоизоляции.
Известия вчера в 17:38
448
Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
РИА Новости вчера в 16:09
1,3K
Здоровье

В ВОЗ объяснили, почему медработники заражаются коронавирусом

Актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости вчера в 12:14
6
Общество

Минтруд: Выплаты в 10 тысяч рублей могут получить 22 миллиона детей

Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей на ребенка в возрасте от трех до 16 лет смогут получить 22 миллиона российских детей, сообщили в Минтруде РФ.
Daily Storm вчера в 14:17
6
Происшествия

В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 37 человек

Абакан, 12 мая 2020, 07:05 — REGNUM За сутки в Хакасии подтверждено 37 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 00:05
9
Общество

ВОЗ полагает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович сообщила, что темпы прироста числа заболевших коронавирусом COVID-19 в стране стабилизируются.
РИА Новости 10 мая в 12:02
320
Происшествия

Полиция задержала организаторов вечеринки у ТЦ в Подмосковье

Полиция установила и задержала организаторов и участников массовых гуляний 10 мая около торгового центра в подмосковном Солнечногорске.
РБК вчера в 15:04
60
Общество

254 человека остаются на лечении от коронавируса в Забайкалье

Для оперативного выявления возможного круга контактных лиц заболевшего человека в общественных местах и недопущения распространения коронавирусной инфекции в Забайкалье введены цифровые пропуска.
Забайкальский рабочий вчера в 22:29
47
Общество

Режим самоизоляции в Красноярском крае продлили

Губернатор Александр Усс продлил режим самоизоляции в Красноярском крае.
Krasnoyarskmedia.ru вчера в 05:21
44
Общество

В Сахалинской области вводят цифровые пропуска для въезда

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал указ, согласно которому каждый въезжающий в регион человек без местной прописки должен будет оформить специальный цифровой пропуск.
ТАСС вчера в 23:41
48
Общество

В правительстве обозначили условия открытия российских курортов

Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
1,2K
Здоровье

Биолог объяснила, у кого формируется иммунитет к COVID-19

Как уточнила биолог, эти знания о том, как и у кого формируется иммунитет к COVID-19, получены китайскими учеными в ходе обследования 171 пациента.
РИА Новости вчера в 21:05
77
Общество

Брат Малышевой подтвердил, что заразился коронавирусом

Газета.Ru вчера в 16:17
141
Происшествия

Самолет «Почты России» экстренно сел в аэропорту Красноярска

Лайнер "Почта России" совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска из-за проблем с шасси.
Газета.Ru 00:06
7
Общество

Нижегородские власти надеются на начало снятия ограничений до 20 мая

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вечером 11 мая 2020 года сообщил, что начало снятия ограничений, введенных в регионе из-за коронавируса, возможно во второй декаде мая при благоприятной эпидемиологической обстановке.
Нижний сейчас вчера в 23:20
8
Происшествия

В Екатеринбурге нарушитель самоизоляции напал на полицейских

REGNUM 00:38
19
Происшествия

В Новосибирской области выявили еще 71 случай заражения коронавирусом

В Новосибирской области зафиксировали еще 71 случай заражения коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
РБК вчера в 01:46
512
Общество

Оперштаб Кузбасса сообщил о новых случаях заражения

Кемерово, 12 мая 2020, 07:30 — REGNUM Оперативный штаб Кемеровской области уточнил, где были выявлены новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки.
REGNUM 00:30
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