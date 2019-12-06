с чего всё началось

Открытие рынка земли для иностранцев и конфликт на юго-востоке страны станут причиной уничтожения Украины, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович, слова которого приводятся на сайте партии.

Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину

Политика Путин надеется на взаимоприемлемое решение по транзиту газа Как сообщало ИА REGNUM, подобные заявления о готовности России сохранить транзит газа через Украину президент РФ делал и ранее — на пресс-конференции в Сочи 4 декабря, однако отмечал неприемлемость предлагаемых Киевом условий.

Происшествия Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.

Политика Украинцы сочли ополченцев Донбасса воюющими за российские деньги Почти 29 процентов украинцев полагают, что «сепаратисты» получают деньги из России, которая якобы платит участникам боевых действий со стороны самопровозглашенных республик Донбасса.

Политика Меркель встретится с Путиным в Париже Канцлер Германии Ангела Меркель встретится на полях саммита нормандского формата в Париже с президентом России Владимиром Путиным.

Происшествия Суд арестовал счета и имущество бывшего замглавы ПФР Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на счета бывшего заместителя главы Пенсионного фонда России Алексея Иванова, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Общество Зубков назвал поверхностными заявления Запашного о «Тайгане» Заявления генерального директора Большого Московского государственного цирка Эдгарда ЗАПАШНОГО насчет решения суда о закрытии парка львов «Тайган» имеют поверхностных характер.

Общество Ургант попросил у Медведева совет по обрезанию Телеведущий Иван Ургант пофантазировал, какие вопросы могли бы задать премьер-министру Дмитрию Медведеву телеканалы, которые не пригласили на беседу с премьером.

Музыка Билли Айлиш против ксанакса в клипе «Xanny» В видео Билли Айлиш изображает потребителя ксанакса, медицинского препарата, очень популярного среди наркопотребителей (и смертельно опасного при небрежном отношении).

Происшествия Фигурант «московского дела» Емельянов получил два года условно Мещанский районный суд Москвы приговорил фигуранта «московского дела» Владимира Емельянова к двум годам условно по обвинению в применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Политика США расширили санкции против России Минфин США ввел санкции против 17 граждан России и семи российских компаний за киберпреступления.