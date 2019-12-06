с чего всё началось

Открытие рынка земли для иностранцев и конфликт на юго-востоке страны станут причиной уничтожения Украины, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович, слова которого приводятся на сайте партии.

Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину

Политика В «Слуге народа» сочли возведение стены в Донбассе наихудшим сценарием Ранее помощник президента Андрей Ермак заявил, что на случай отсутствия прогресса во время "нормандского саммита", который пройдет в Париже 9 декабря, у президента Украины Владимира Зеленского есть план "Б", который заключается в том, чтобы построить на линии соприкосновения в Донбассе стену и изолировать неподконтрольные территории.

Экономика Показатели IPO Saudi Aramco станут рекордными Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco установила финальную оценку объема размещения на бирже — объем привлечения первичного публичного размещения акций (IPO) составил $25,6 млрд, что стало рекордным показателем.

Происшествия СК объявил о задержании убийц главы Центра «Э» Ингушетии Сотрудники Следственного комитета, ФСБ и Росгвардии провели спецоперацию, в результате которой были задержаны члены преступной группы, совершившей убийство начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.

Политика В Кремле прокомментировали идею выравнивания зарплат учителей В администрации президента РФ не обсуждался вопрос о приведении зарплат российских учителей к единому знаменателю, но в Кремле видят риски такого решения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Здоровье В двух больницах Приморья медкарты заменили браслетами со штрих-кодом Пилотный проект реализуется сразу в двух медучреждениях Приморья, онкологическом диспансере и краевой клинической больнице № 2, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Политика На Украине заявили о срыве переговоров по газу с Россией Ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявлял, что следующий этап консультаций об условиях транзита и поставок газа из России на Украину может состояться именно 5 декабря.

Спорт Легкоатлетка Клишина заявила о желании остаться в США Прыгунья в длину, двукратная чемпионка Европы в помещении Дарья Клишина не исключила, что после завершения спортивной карьеры навсегда останется в США.