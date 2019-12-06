Политика
РИА НовостиДепутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину
Открытие рынка земли для иностранцев и конфликт на юго-востоке страны станут причиной уничтожения Украины, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович, слова которого приводятся на сайте партии.
Читать в источнике
Оценить14
с чего всё началось
Продажа земли и война на востоке страны могут привести к гибели Украины, заявил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович, сообщается на ее сайте.РБК02:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 05:27, Ашберн
Футбол
Эдгард Запашный: Главного дрессировщика выбираем раз в шесть лет
Общество
Суды вынесли сбалансированный приговор студенту ВШЭ Егору Жукову
Происшествия
Участника ДТП в Петербурге 104 раза привлекали за превышение скорости
"За 2019 год водитель привлекался к административной ответственности 105 раз, из них 104 - за превышение установленной скорости", - говорится в сообщении.
Политика
Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому
Политика
В «Слуге народа» сочли возведение стены в Донбассе наихудшим сценарием
Ранее помощник президента Андрей Ермак заявил, что на случай отсутствия прогресса во время "нормандского саммита", который пройдет в Париже 9 декабря, у президента Украины Владимира Зеленского есть план "Б", который заключается в том, чтобы построить на линии соприкосновения в Донбассе стену и изолировать неподконтрольные территории.
Экономика
Показатели IPO Saudi Aramco станут рекордными
Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco установила финальную оценку объема размещения на бирже — объем привлечения первичного публичного размещения акций (IPO) составил $25,6 млрд, что стало рекордным показателем.
Происшествия
СК объявил о задержании убийц главы Центра «Э» Ингушетии
Сотрудники Следственного комитета, ФСБ и Росгвардии провели спецоперацию, в результате которой были задержаны члены преступной группы, совершившей убийство начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
Политика
В Кремле не стали комментировать идею Зеленского о «страже» в Донбассе
В Кремле «не считают возможным» комментировать инициативу президента Украины Владимира Зеленского о создании «муниципальной стражи» в Донбассе.
Политика
В Кремле прокомментировали идею выравнивания зарплат учителей
В администрации президента РФ не обсуждался вопрос о приведении зарплат российских учителей к единому знаменателю, но в Кремле видят риски такого решения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Политика
Москва не исключила включения «Кинжала» и «Посейдона» в ДСНВ
Российские новейшие системы «Кинжал» и «Посейдон» могут быть включены в будущий Договор о сокращении наступательных вооружений.
Общество
Раймонд Паулс считает российскую публику навязчивой
Латвийский композитор Раймонд Паулс заявил, что российская публика показалась ему навязчивой.
Общество
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
МВД против снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
Кино
Постеры «Ведьмака» и отрывок с Йеннефер на приеме в Аретузе
Последней посвящен и новый короткий ролик со сценой прибытия на прием в школу магии Аретуза.
Здоровье
В двух больницах Приморья медкарты заменили браслетами со штрих-кодом
Пилотный проект реализуется сразу в двух медучреждениях Приморья, онкологическом диспансере и краевой клинической больнице № 2, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.
Космос
Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу
Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
Кино
IMDb назвал топ-10 самых популярных актеров и актрис 2019 года
Кинопортал IMDb обнародовал топ-10 актеров и актрис кино и телевидения 2019 года.
Фигурное катание
Трусова исполнила тройной аксель на тренировке перед финалом Гран-при
Экономика
Первые серийные газовые турбины ГТД-110М произведут в 2020 году
Первые серийные газовые турбины большой мощности ГТД-110М будут произведены в 2020 году, заявил первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков.
Политика
На Украине заявили о срыве переговоров по газу с Россией
Ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявлял, что следующий этап консультаций об условиях транзита и поставок газа из России на Украину может состояться именно 5 декабря.
Кино
Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»
Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Спорт
Легкоатлетка Клишина заявила о желании остаться в США
Прыгунья в длину, двукратная чемпионка Европы в помещении Дарья Клишина не исключила, что после завершения спортивной карьеры навсегда останется в США.
Здоровье
Врачи порекомендовали сбрить бороду на зиму
По словам специалиста, при определенных условиях густые усы и борода могут стать "инкубаторами" для вредоносных бактерий.
Космос
«Союз» с грузовым кораблем «Прогресс МС-13» стартовал с Байконура
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым космическим кораблем "Прогресс МС-13" стартовала с Байконура. "Роскосмос" ведет трансляцию запуска.
Армия и оружие
Российское ядерное оружие назвали некачественным
Ранее ГЛАС сообщал, что Москва превосходит Вашингтон в области наземного ядерного вооружения.
Шоу-бизнес
Ставшая многодетной матерью Ирина Слуцкая показала новорожденную дочь
Несколько недель назад отечественная спортсменка Ирина Слуцкая стала многодетной матерью.
Гаджеты
Samsung Galaxy S11 может получить камеру на 108 Мп
Samsung может заметно обновить камеру в смартфоне Galaxy S11. Устройство должно получить 108-мегапиксельный сенсор для основной камеры.
Кино
Фильм Игоря Копылова «Ржев» выходит в прокат
Спорт
Российская гимнастка получила переломы позвонков после падения
Российская воздушная гимнастка Евгения Асонова получила тяжелые травмы после падения с высоты 7-8 метров, передает "Чемпионат.com".