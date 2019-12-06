Политика

РИА НовостиРИА НовостиДепутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину

Открытие рынка земли для иностранцев и конфликт на юго-востоке страны станут причиной уничтожения Украины, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович, слова которого приводятся на сайте партии.
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с чего всё началось
Продажа земли и война на востоке страны могут привести к гибели Украины, заявил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович, сообщается
 на ее сайте.
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