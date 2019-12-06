Политика
РИА НовостиДепутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину
Открытие рынка земли для иностранцев и конфликт на юго-востоке страны станут причиной уничтожения Украины, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович, слова которого приводятся на сайте партии.
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Кино
Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»
Хоккей
Георгиев стал первой звездой дня в НХЛ, Свечников — второй
Главной звездой назван голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев, одержавший победу в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2). Вратарь «Рейнджерс» парировал 45 бросков из 47 и одержал вторую победу кряду.
Общество
Суд признал виновным фигуранта «дела 27 июля» Егора Жукова
Кунцевский районный суд Москвы признал виновным студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова в призывах к экстремизму в рамках «дела 27 июля».
Биатлон
Бреза выиграла индивидуальную гонку на КМ в Эстерсунде, Куклина — 5-я
Французская биатлонистка Жюстин Бреза выиграла индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира, который проходит в шведском Энтерсунде.
Экономика
Киев заявил о взыскании с «Газпрома» $2 млрд
В прошлую среду, 27 ноября, суд отказался удовлетворить жалобу "Газпрома" на решение арбитража, который обязал его выплатить "Нафтогазу" $2,6 млрд.
Кино
Названы самые популярные актеры и актрисы 2019 года по версии IMDb
Кинопортал проанализировал поисковые запросы и на их основе выявил топ-10 самых популярных актеров и актрис уходящего года.
Энергетика
Новак спрогнозировал стабильные цены на топливо в России
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к октябрю 2019 года топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен на топливо гораздо ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4%.
Политика
Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому
Кино
Названы любимые новогодние фильмы россиян
Советская мелодрама "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" возглавила рейтинг лучших новогодних фильмов.
Экономика
ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года
Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
Гаджеты
В 2021 году Apple выпустит iPhone SE 2 Plus и iPhone без Lightning
В новом iPhone SE 2 Plus не станет кнопки Touch ID — она будет встроена где-то сбоку. Face ID новинка по-прежнему не получит.
Экономика
Китай частично освободит от пошлин поставки сои и свинины из США
Налоговый комитет Госсовета КНР освободит от пошлин часть поставок соевых бобов и свинины из США.
Кино
Вышел свежий трейлер второго сезона «Пацанов»
Общество
В Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт
По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.
Общество
Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой
Ранее на вопрос журналистки Светланы Зиминой-Гинтер об отношении к россиянам Раймонд Паулс обратил внимание на то, что его жена русская.
Происшествия
Банк «Восточный» подал иск на 2,5 млрд руб. по делу Baring Vostok
С заявлением о преступлении 7 февраля в ФСБ обратился член совета директоров и акционер "Восточного" Шерзод Юсупов, который утверждает, что в 2017 году его ввели в заблуждение для голосования за отступное соглашение по кредитному договору на 2,5 млрд рублей, заключенному между банком и НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) в 2015 году.
Происшествия
Память жертв пожара в «Хромой лошади» почтут в Перми
Общество
В Совфеде задумались создать общую систему оплаты труда учителей
Зарплаты российских учителей необходимо привести к единому знаменателю, для чего следует создать общую для всей страны систему оплаты их труда.
Политика
В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
Футбол
Массимо Каррера возглавил греческий АЕК
Журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что итальянец Массимо Каррера возглавил греческий АЕК. Об этом пишет издание «Чемпионат.com».
Общество
Во Франции начнется бессрочная забастовка против пенсионной реформы
Масштабная общенациональная забастовка, которая повлечет за собой значительные перебои в работе общественного транспорта, начнется во Франции 5 декабря и, как предполагается, будет бессрочной; разные категории французов готовятся выразить протест против объявленной правительством пенсионной реформы.
Технологии
Уникальная функция появилась на смартфонах с Android
Компания Google представила полезную функцию для Android, позволяющую отключать уведомления от приложений.
Армия и оружие
В Турции испытали российские С-400
Религия
В РПЦ объяснили критику суррогатного материнства
Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что принятие суррогатного материнства позволит переступить нравственный барьер и разрешить клонирование.
Армия и оружие
Трамп заявил, что не будет отправлять военных в Саудовскую Аравию
Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается посылать 12 тысяч военных в Саудовскую Аравию.
Политика
Медведев 6 декабря обсудит с премьером Белоруссии проблемы интеграции
В Сочи 6 декабря пройдут переговоры председателя правительства России Дмитрия Медведева и премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса.
Авто
Компания Kia получила ОТТС на внедорожник Mohave в России
Южнокорейская компания Kia получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) в РФ на новую модель Mohave.