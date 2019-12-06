Политика

РИА НовостиРИА НовостиДепутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину

Открытие рынка земли для иностранцев и конфликт на юго-востоке страны станут причиной уничтожения Украины, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович, слова которого приводятся на сайте партии.
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В Раде назвали две вещи, которые уничтожат Украину

URA.Ru00:06

Депутат рады предсказал Украине уничтожение

Известиявчера в 22:54

В Раде предрекли Украине уничтожение

РЕН ТВвчера в 13:47

В Раде предсказали Украине уничтожение из-за закона о продаже земли иностранцам

Life.ruвчера в 15:15

Депутат Рады: закон о рынке земли на Украине может привести к гибели страны

News.ruвчера в 14:33

Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину

РИА Новостивчера в 21:35

Украине спрогнозировали уничтожение

Lenta.ruвчера в 12:52
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Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»

7 новостей 04 декабря в 23:44
Хоккей

Георгиев стал первой звездой дня в НХЛ, Свечников — второй

Главной звездой назван голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев, одержавший победу в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2). Вратарь «Рейнджерс» парировал 45 бросков из 47 и одержал вторую победу кряду.
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Общество

Суд признал виновным фигуранта «дела 27 июля» Егора Жукова

Кунцевский районный суд Москвы признал виновным студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова в призывах к экстремизму в рамках «дела 27 июля».
РБК 02:21
Биатлон

Бреза выиграла индивидуальную гонку на КМ в Эстерсунде, Куклина — 5-я

Французская биатлонистка Жюстин Бреза выиграла индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира, который проходит в шведском Энтерсунде.
МК-Спорт вчера в 12:10
Экономика

Киев заявил о взыскании с «Газпрома» $2 млрд

В прошлую среду, 27 ноября, суд отказался удовлетворить жалобу "Газпрома" на решение арбитража, который обязал его выплатить "Нафтогазу" $2,6 млрд.
Газета.Ru 01:58
Кино

Названы самые популярные актеры и актрисы 2019 года по версии IMDb

Кинопортал проанализировал поисковые запросы и на их основе выявил топ-10 самых популярных актеров и актрис уходящего года.
Радио Комсомольская правда 01:18
Энергетика

Новак спрогнозировал стабильные цены на топливо в России

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к октябрю 2019 года топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен на топливо гораздо ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4%.
Газета.Ru 01:03
Политика

Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому

RT на русском 01:10
Кино

Названы любимые новогодние фильмы россиян

Советская мелодрама "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" возглавила рейтинг лучших новогодних фильмов.
12 Канал Омск вчера в 05:58
Экономика

ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года

Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
RT на русском 04 декабря в 10:24
Гаджеты

В 2021 году Apple выпустит iPhone SE 2 Plus и iPhone без Lightning

В новом iPhone SE 2 Plus не станет кнопки Touch ID — она будет встроена где-то сбоку. Face ID новинка по-прежнему не получит.
The GEEK вчера в 14:01
Происшествия

Обвиняемый в крупном ДТП на Урале рассказал, почему не сдал кровь

REGNUM 02:04
Экономика

Китай частично освободит от пошлин поставки сои и свинины из США

Налоговый комитет Госсовета КНР освободит от пошлин часть поставок соевых бобов и свинины из США.
ТАСС 01:22
Кино

Вышел свежий трейлер второго сезона «Пацанов»

Игромания.ру вчера в 16:35
Общество

В Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт

По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.
Известия 00:15
Общество

Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой

Ранее на вопрос журналистки Светланы Зиминой-Гинтер об отношении к россиянам Раймонд Паулс обратил внимание на то, что его жена русская.
РИА Новости вчера в 23:10
Происшествия

Банк «Восточный» подал иск на 2,5 млрд руб. по делу Baring Vostok

С заявлением о преступлении 7 февраля в ФСБ обратился член совета директоров и акционер "Восточного" Шерзод Юсупов, который утверждает, что в 2017 году его ввели в заблуждение для голосования за отступное соглашение по кредитному договору на 2,5 млрд рублей, заключенному между банком и НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) в 2015 году.
Интерфакс 00:56
Происшествия

Память жертв пожара в «Хромой лошади» почтут в Перми

Известия вчера в 03:49
Кино

Тина Канделаки снимет эротические триллеры и комедии для ivi

Ведомости 01:00
Происшествия

Экс-главу Щелковского района Подмосковья обвинили во взяточничестве

Известия 02:06
Общество

В Совфеде задумались создать общую систему оплаты труда учителей

Зарплаты российских учителей необходимо привести к единому знаменателю, для чего следует создать общую для всей страны систему оплаты их труда.
Известия вчера в 17:12
Политика

В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
РЕН ТВ 04 декабря в 16:41
Футбол

Массимо Каррера возглавил греческий АЕК

Журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что итальянец Массимо Каррера возглавил греческий АЕК. Об этом пишет издание «Чемпионат.com».
NewInform вчера в 16:09
Общество

Во Франции начнется бессрочная забастовка против пенсионной реформы

Масштабная общенациональная забастовка, которая повлечет за собой значительные перебои в работе общественного транспорта, начнется во Франции 5 декабря и, как предполагается, будет бессрочной; разные категории французов готовятся выразить протест против объявленной правительством пенсионной реформы.
РИА Новости 04 декабря в 22:15
Технологии

Уникальная функция появилась на смартфонах с Android

Компания Google представила полезную функцию для Android, позволяющую отключать уведомления от приложений.
МедиаПоток вчера в 07:55
Армия и оружие

В Турции испытали российские С-400

Газета.Ru вчера в 08:10
Религия

В РПЦ объяснили критику суррогатного материнства

Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что принятие суррогатного материнства позволит переступить нравственный барьер и разрешить клонирование.
Взгляд.ру 00:26
Армия и оружие

Трамп заявил, что не будет отправлять военных в Саудовскую Аравию

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается посылать 12 тысяч военных в Саудовскую Аравию.
РИА Новости вчера в 23:05
Политика

Медведев 6 декабря обсудит с премьером Белоруссии проблемы интеграции

В Сочи 6 декабря пройдут переговоры председателя правительства России Дмитрия Медведева и премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса.
REGNUM вчера в 17:07
Авто

Компания Kia получила ОТТС на внедорожник Mohave в России

Южнокорейская компания Kia получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) в РФ на новую модель Mohave.
REGNUM 01:44
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