Ситуация с накоплением угля на складах Украины является катастрофичной, передает РИА "Новости". Об этом заявил депутат Верховной рады Михаил Волынец.

Депутат Рады назвал катастрофой ситуацию с углем на Украине

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