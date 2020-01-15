Политика

Life.ruLife.ruРада одобрила возвращение украинской делегации в ПАСЕ

Верховная рада приняла решение возобновить работу постоянной делегации в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в 2020 году. Соответствующее решение было принято в четверг, 16 января. Согласно итогам голосования, за проголосовало 348 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Рада одобрила возвращение украинской делегации в ПАСЕ

Life.ru11:38

Верховная рада решила возобновить работу украинской делегации в ПАСЕ

ТАСС11:41

Рада одобрила возвращение Украины к работе в ПАСЕ

РБК11:28

Верховная рада решила возобновить работу украинской делегации в ПАСЕ

РЕН ТВ11:20

Верховная рада приняла решение о возвращении Украины в ПАСЕ

ФАН12:55

Верховная рада одобрила возвращение Украины в ПАСЕ

Известия11:07

Рада решила возобновить работу украинской делегации в ПАСЕ

РИА Новости10:50
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«Ъ»: Медведев планировал политическую реформу по модели США

Глава ушедшего в отставку правительства России Дмитрий Медведев выступал за проведение реформы политической системы по модели США, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 21:01
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Зеленский понизил возраст призыва в армию на Украине

"Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва, на срочную военную службу", - говорится в указе.
Газета.Ru 12:43
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В Москве во время ссоры соседей по коммуналке пострадали три девочки

В Москве во время ссоры соседей пострадали трое детей. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета.
РБК 14:20
Политика

«Северный поток-2» выведут из-под действия Газовой директивы ЕС

Суть обращений - вывод трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС.
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Опубликован момент столкновения российских и американских бойцов в Сирии

Discover24 вчера в 06:16
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Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы

Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
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Правительство не включило закон о новых пенсиях в план на год

Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий (гарантированный пенсионный план — ГПП) в план законопроектной деятельности на 2020 год.
РИА Новости 13 января в 19:55
Авто

Bentley завершает производство седана Mulsanne

Последним аккордом в истории седана станет серия, состоящая из машин, Mulsanne 6.75 Edition by Mulliner, которая посвящена окончанию выпуска, и силовой установке V8 6¾, отметивший в прошлом году отметил своё 60-летие.
CarsWeek.ru 14 января в 12:14
Политика

Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве

Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
РИА Новости 05:27
Общество

Сын Джона Толкина скончался в возрасте 95 лет

RT на русском 14:07
Экономика

Реальная зарплата в России увеличится в 2020 году на 2,3%

Рост реальной заработной платы в 2020 году составит 2,3%, в то время как реальные располагаемые денежные доходы населения увеличатся на 1,5%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете".
ТАСС 13 января в 21:32
Происшествия

Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник

Lenta.ru 09:53
Происшествия

Опубликованы кадры с места посадки SSJ 100 на недействующую полосу

РИА Новости 11:00
Футбол

В Белоруссии пожизненно дисквалифицировали двух футболистов

В Белоруссии футболисты Алексей Сучков и Валерий Белявский пожизненно дисквалифицированы и объявлены персонами нон грата из-за договорных матчей.
Аргументы и Факты 13:58
Футбол

Украинский вратарь «Реала» Лунин перешёл в «Овьедо»

Мадридский «Реал» объявил о переходе украинского вратаря Андрея Лунина в футбольный клуб «Овьедо» из одноимённого испанского города.
News.ru вчера в 05:06
Энергетика

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
РИА Новости вчера в 01:00
Политика

В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".
РИА Новости вчера в 15:05
Футбол

Роман Бабаев: Неправда, что ЦСКА перехватывает Соболева у «Динамо»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о том, нападающий Крыльев Советов Александр Соболев может перейти в состав армейцев.
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Политика

Путин включил Мишустина в состав Совета безопасности России

Президент Владимир Путин включил премьер-министра Михаила Мишустина в Совет безопасности России в качестве постоянного члена.
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Политика

В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы

Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.
РИА Новости 10:32
Футбол

«Монако» с Головиным проиграл «ПСЖ»

Сенсации не случилось: в перенесённом матче 15-го тура чемпионата Франции ведомые Головиным «Монако» были разбиты действующими чемпионами страны со счетом: 1:4. Встреча прошла в небольшом княжестве, единственный гол в составе хозяев забил Тьемуэ Бакайоко, он лишь «размочил» счет за 3 минуты до финального свистка.
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Порошенко назвал послание Путина «угрозой Украине»

Бывший украинский лидер Петр Порошенко назвал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию угрозой для Украины.
РЕН ТВ 09:12
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Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет

РБК вчера в 05:04
Баскетбол

«Химки» победили «Реал» в матче баскетбольной Евролиги

Подмосковные «Химки» взяли верх над мадридским «Реалом» в матче 20-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
RT на русском 14:28
Кино

Мединский усомнился в возможности показа всех частей фильма «Дау»

Москва 24 вчера в 21:53
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Опубликовано видео с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке

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Водонаева решила, что власти помогают маткапиталом «быдлу»

Телеведущая и модель Алена Водонаева посчитала, что материальную поддержку за рождение детей, которую анонсировал президент, получат нищие и быдло.
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Kotaku: Horizon Zero Dawn действительно выйдет на РС

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Мишустин пообещал переход на адресную социальную поддержку

Кандидат в премьер-министры Михаил Мишустин рассказал, как планирует реформировать социальную поддержку людей, на пленарном заседании Госдумы, где решается вопрос о его назначении.
Ведомости 07:04
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Добронравов назвал сроки выхода седьмого сезона сериала «Сваты»

Федор Добронравов сообщил, что новый сезон «Сватов» выйдет уже скоро.
ToDay News Ufa 14 января в 20:00
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