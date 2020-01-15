Политика
Life.ruРада одобрила возвращение украинской делегации в ПАСЕ
Верховная рада приняла решение возобновить работу постоянной делегации в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в 2020 году. Соответствующее решение было принято в четверг, 16 января. Согласно итогам голосования, за проголосовало 348 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 14:35, Ашберн
Политика
«Ъ»: Медведев планировал политическую реформу по модели США
Глава ушедшего в отставку правительства России Дмитрий Медведев выступал за проведение реформы политической системы по модели США, сообщает "Коммерсантъ".
Политика
Зеленский понизил возраст призыва в армию на Украине
"Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва, на срочную военную службу", - говорится в указе.
Происшествия
В Москве во время ссоры соседей по коммуналке пострадали три девочки
В Москве во время ссоры соседей пострадали трое детей. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета.
Политика
«Северный поток-2» выведут из-под действия Газовой директивы ЕС
Суть обращений - вывод трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС.
Армия и оружие
Опубликован момент столкновения российских и американских бойцов в Сирии
Политика
Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы
Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
Экономика
Правительство не включило закон о новых пенсиях в план на год
Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий (гарантированный пенсионный план — ГПП) в план законопроектной деятельности на 2020 год.
Авто
Bentley завершает производство седана Mulsanne
Последним аккордом в истории седана станет серия, состоящая из машин, Mulsanne 6.75 Edition by Mulliner, которая посвящена окончанию выпуска, и силовой установке V8 6¾, отметивший в прошлом году отметил своё 60-летие.
Политика
Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве
Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
Общество
Сын Джона Толкина скончался в возрасте 95 лет
Экономика
Реальная зарплата в России увеличится в 2020 году на 2,3%
Рост реальной заработной платы в 2020 году составит 2,3%, в то время как реальные располагаемые денежные доходы населения увеличатся на 1,5%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете".
Футбол
В Белоруссии пожизненно дисквалифицировали двух футболистов
В Белоруссии футболисты Алексей Сучков и Валерий Белявский пожизненно дисквалифицированы и объявлены персонами нон грата из-за договорных матчей.
Футбол
Украинский вратарь «Реала» Лунин перешёл в «Овьедо»
Мадридский «Реал» объявил о переходе украинского вратаря Андрея Лунина в футбольный клуб «Овьедо» из одноимённого испанского города.
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
Политика
В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".
Футбол
Роман Бабаев: Неправда, что ЦСКА перехватывает Соболева у «Динамо»
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о том, нападающий Крыльев Советов Александр Соболев может перейти в состав армейцев.
Политика
Путин включил Мишустина в состав Совета безопасности России
Президент Владимир Путин включил премьер-министра Михаила Мишустина в Совет безопасности России в качестве постоянного члена.
Политика
В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы
Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.
Футбол
«Монако» с Головиным проиграл «ПСЖ»
Сенсации не случилось: в перенесённом матче 15-го тура чемпионата Франции ведомые Головиным «Монако» были разбиты действующими чемпионами страны со счетом: 1:4. Встреча прошла в небольшом княжестве, единственный гол в составе хозяев забил Тьемуэ Бакайоко, он лишь «размочил» счет за 3 минуты до финального свистка.
Политика
Порошенко назвал послание Путина «угрозой Украине»
Бывший украинский лидер Петр Порошенко назвал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию угрозой для Украины.
Баскетбол
«Химки» победили «Реал» в матче баскетбольной Евролиги
Подмосковные «Химки» взяли верх над мадридским «Реалом» в матче 20-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
Кино
Мединский усомнился в возможности показа всех частей фильма «Дау»
Происшествия
Опубликовано видео с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке
Общество
Водонаева решила, что власти помогают маткапиталом «быдлу»
Телеведущая и модель Алена Водонаева посчитала, что материальную поддержку за рождение детей, которую анонсировал президент, получат нищие и быдло.
Игры
Kotaku: Horizon Zero Dawn действительно выйдет на РС
Общество
Мишустин пообещал переход на адресную социальную поддержку
Кандидат в премьер-министры Михаил Мишустин рассказал, как планирует реформировать социальную поддержку людей, на пленарном заседании Госдумы, где решается вопрос о его назначении.
Кино
Добронравов назвал сроки выхода седьмого сезона сериала «Сваты»
Федор Добронравов сообщил, что новый сезон «Сватов» выйдет уже скоро.