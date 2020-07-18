с чего всё началось

Эта власть должна как можно быстрее уйти, и чем быстрее это произойдет, тем вероятнее, что мы успеем еще хоть что-то оставить украинцам и сохранить страну.

Киев, 18 июля 2020, 07:35 — REGNUM Отставка действующего украинского руководства может повысить шансы Украины на спасение, считает депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович, сообщается на сайте этой политической организации.

Армия и оружие В Кызыле стартовало строительство медцентра Минобороны РФ Наблюдение и мониторинг за ходом строительства идет круглосуточно. Центр в Кызыле строится по типовому проекту военного ведомства.

Общество «Аэрофлот» продаст Сахалину 51% авиакомпании «Аврора» «Аэрофлот», которому принадлежит 51% «Авроры», продаст эту долю второму акционеру перевозчика — правительству Сахалинской области (владеет 49%), а на базе «Авроры» будет создана дальневосточная авиакомпания. 25

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке. 18

Здоровье Художественный фильм о ВИЧ-инфекции начали снимать в Забайкалье Фильм через жизненные ситуации, в которые попадают герои, расскажет, к чему приводят незащищённые половые связи.

Общество Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС. 887

Наука Раскрыт механизм заражения человека опасным паразитом Американские ученые из Медицинской школы Университета Индианы выяснили, как опасный паразит Toxoplasma gondii поражает клетки человека. 6

Общество СМИ узнало, кто стоял за взломом Twitter Пользователь lol поделился с изданием скриншотами переписки с пользователем под ником Kirk, в которой Kirk утверждал, что работает в Twitter, поэтому у него есть доступ к аккаунтам пользователей соцсети.

Происшествия На журналиста Френкеля составят протокол о неповиновении полиции На журналиста издания «Медиазона» Давида Френкеля, который сломал руку в ходе конфликта с полицией на избирательном участке № 2191 в Санкт-Петербурге во время голосования по поправкам в Конституцию, составят протокол о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП). 13

Общество Мосгорсуд признал законным арест хабаровского губернатора Фургала Мосгорсуд признал законным арест главы Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств и в покушении на убийство бизнесменов. 491