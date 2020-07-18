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REGNUMДепутат Рады назвал способ спасения Украины
Киев, 18 июля 2020, 07:35 — REGNUM Отставка действующего украинского руководства может повысить шансы Украины на спасение, считает депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович, сообщается на сайте этой политической организации.
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Эта власть должна как можно быстрее уйти, и чем быстрее это произойдет, тем вероятнее, что мы успеем еще хоть что-то оставить украинцам и сохранить страну.
— Вадим Рабинович, украинский политикРИА Новости вчера в 22:45
с чего всё началось
Эта власть должна как можно быстрее уйти, и чем быстрее это произойдёт, тем вероятнее, что мы успеем ещё хоть что-то оставить украинцам и сохранить страну, — цитирует Рабиновича сайт партии.News.ruвчера в 23:49
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«Эта власть должна уйти»: Депутат Рады рассказал, как спасти Украину
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