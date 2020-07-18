Политика
REGNUMДепутат Рады назвал способ спасения Украины
Киев, 18 июля 2020, 07:35 — REGNUM Отставка действующего украинского руководства может повысить шансы Украины на спасение, считает депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович, сообщается на сайте этой политической организации.
Читать в источнике
Оценить224
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 07:02, Ашберн
Общество
В Хабаровске завершился несанкционированный митинг в поддержку Фургала
РИА Новости 04:05
Музыка
Группа Cream Soda представила новый клип
Группа Cream Soda представила на суд зрителей клип на песню «Сердце лед» с мистическим сюжетом, раскрывающим тайную жизнь людей-ящериц.
Хорошие новости 05:25
Происшествия
Во Франции загорелся собор Святых Петра и Павла XV века
Пожар начался в соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нант, сообщает Le Monde.
Lenta.ru 04:14
Общество
У берегов Нигерии пираты захватили танкер с россиянами
Российская газета вчера в 19:30
Общество
В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
Здоровье
В Липецкой области число жертв коронавируса составило 20 человек
20-й жертвой коронавируса стала 72-летняя женщина с подтверждённым COVID-19, сообщает областной оперштаб.
Kursk.com 04:35
Происшествия
СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве
Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана.
RT на русском 06:11
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Происшествия
В отеле в Москве нашли тело известной девушки-экстрасенса
В пятизвездочном отеле «Петр I» на Неглинной улице в Москвы начальник службы безопасности нашел тело девушки, он сообщил в полицию.
Известия 05:52
Общество
Центр Гамалеи рассказал, кому не подойдет вакцина от коронавируса
Вакцина Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи может не подойти только людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, сообщил директор центра Александр Гинцбург.
Коммерсантъ вчера в 16:04
Фигурное катание
В Москве погибла фигуристка Екатерина Александровская
Фигуристка родилась 1 января 2000 года в Москве. До 2011-го выступала как одиночница, а с 2012-го перешла в парное катание.
РИА Новости 04:19
Общество
В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе
По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
REGNUM 03:50
Происшествия
В Киеве число пострадавших при взрыве у метро выросло до четырех
Число пострадавших от взрыва у станции метро "Шулявская" в Киеве возросло до четырех, сообщила пресс-служба Национального управления полиции Украины.
РИА Новости 02:14
Армия и оружие
Состоялись переговоры Шойгу с министром обороны Азербайджана
Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой военного ведомства Азербайджана Закиром Гасановым.
Газета.Ru 05:46
Спорт
Президент Сербии решил выучиться на тренера по баскетболу
Президент Сербии Александр Вучич решил приобрести дополнительное образование баскетбольного тренера для "исполнения детской мечты".
SM News 05:24
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов
Петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество голосов, в данный момент ее подписали 25 758 человек из 25 тысяч необходимых, соответствующие данные опубликованы на сайте главы государства.
РИА Новости вчера в 13:45
Общество
Гражданин Грузии искал в Южной Осетии летучих мышей для центра Лугара
Задержанного в Южной Осетии за незаконное пересечение границы гражданина Грузии интересовали колонии летучих мышей, расположенные в селах Арцеу и Гром Цхинвальского района РЮО.
Евразия Daily 16 июля в 11:51
Футбол
Гол Головина помог «Монако» победить в товарищеском матче
«Монако» выиграл у бельгийского «Серкль Брюгге» 17 июля в товарищеском матче. Игра прошла в закрытом режиме на стадионе «Ян Брейдел».
ИА Красная Весна вчера в 19:24
Общество
NYT раскрыла данные о взломавших Обаму и Маска в Twitter хакерах
Газета The New York Times связалась с хакерами, которые предположительно взломали Twitter-аккаунты многих знаменитостей, включая основателя Tesla и SpaceX Илона Маска и основателя Microsoft Билла Гейтса.
РБК 06:55
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
Политика
«У Путина может быть проказа»: доктор Гундаров сделал сенсационное заявление
Известный доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров сделал сенсационное заявление: страшное заболевание проказа до сих пор существует.
Собеседник вчера в 07:48
Шоу-бизнес
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке.
Пятый канал вчера в 12:06
Политика
Саммит ЕС возобновился с консультаций в узком составе
Саммит ЕС по новому семилетнему плану бюджета сообщества на 2021-2027 годы объемом в €1,074 трлн и фонду восстановления экономики Евросоюза в €750 млрд возобновился в субботу с консультаций в узком составе.
ТАСС 06:02
Энергетика
Bloomberg узнал о планах Китая обрушить цены на нефть
Китай задумал обвалить мировые цены нефть, что привело к проблемам на рынке, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 13:10
Политика
Трутнев назвал ошибкой выдвижение Шпорта в губернаторы в 2018 году
Вице-премьер правительства России и полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев накануне заявил о допущенной властями ошибке на выборах губернатора Хабаровского края в 2018 году.
Байкал24 03:40
Общество
Мишустин подписал постановление о введении электронных трудовых книжек
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, по которому граждане РФ с 1 января 2021 года смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
ТАСС 03:18
Общество
Эмира Кувейта госпитализировали для проведения обследований
RT на русском 06:37
Здоровье
Число заражений коронавирусом в Алтайском крае превысило 7 тысяч
На 18 июля в Алтайском крае у 7 184 человек выявлен коронавирус, в числе инфицированных 709 детей.
Kursk.com 02:33
Авто
Правительство России установило правила продажи красивых автономеров
Вечерний курьер 04:58