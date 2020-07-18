Вероятность сохранения Украины как страны повысится, если действующая киевская власть как можно скорее уйдет в отставку, заявил депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович. Слова парламентария приводятся на сайте политической силы.

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Космос Астрономы обнаружили в космосе загадочные круги из радиоволн ORC Астрономы из Университета Западного Сиднея озадачены обнаруженными в космосе загадочными кругами из слабых радиоволн, так как прежде они ничего подобного не наблюдали.