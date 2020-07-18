Политика
РИА НовостиДепутат Рады назвал способ спасти Украину
Вероятность сохранения Украины как страны повысится, если действующая киевская власть как можно скорее уйдет в отставку, заявил депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович. Слова парламентария приводятся на сайте политической силы.
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Здоровье
40 случаев коронавируса выявлено за сутки в Амурской области
Двое амурчан с коронавирусом скончались. 18 июля в Амурской области подтверждено 40 новых случаев COVID-19.
Телепорт 03:37
Фигурное катание
Фигуристка Александровская погибла после падения из окна
Австралийская фигуристка российского происхождения Екатерина Александровская погибла в результате падения из окна в Москве, передает 18 июля телеканал РЕН ТВ.
Известия 03:35
Происшествия
Пожар на складе картона в Мытищах ликвидирован
Пожар на складе картона в подмосковном городе Мытищи ликвидирован на площади 7,5 тыс. кв. м. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России.
RT на русском 03:39
Происшествия
38 случаев коронавируса выявили в Удмуртии за минувшие сутки
1 пациент с COVID-19 скончался На 18 июля в Удмуртии лабораторно подтвердили ещё 38 случаев заражения коронавирусом.
Удмуртская правда 01:46
Общество
СМИ узнало, кто стоял за взломом Twitter
Пользователь lol поделился с изданием скриншотами переписки с пользователем под ником Kirk, в которой Kirk утверждал, что работает в Twitter, поэтому у него есть доступ к аккаунтам пользователей соцсети.
РИА Новости вчера в 22:34
Наука
Внедрение одного гена превращает самок комаров в самцов
Комары вида Aedes aegypti являются распространителями таких заболеваний, как вирус Зика, желтая лихорадка, чикунгунья, денге.
Evo-rus.com вчера в 02:49
Общество
В России за сутки выявлено 6428 случаев заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки выявили еще 6428 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 752797.
ТВ Центр 16 июля в 03:36
Происшествия
В Одесской области шесть человек погибли в ДТП с легковушками
Шесть человек погибли и еще трое пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей в Одесской области Украины, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям страны (ГСЧС).
РИА Новости 01:53
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
Peterburg2.ru вчера в 17:45
Происшествия
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК 16 июля в 11:22
Шоу-бизнес
Киркоров заверил, что у него нет никаких отношений с Пугачевой
Напоминаем, что Киркоров и Пугачева состояли в браке на протяжении 11 лет.
Gazeta.SPb вчера в 06:31
Общество
Десятки тысяч человек вышли на акцию в поддержку Фургала в Хабаровске
На улицы вышло заметно больше людей, чем в прошлую субботу. Тогда число участников, по разным оценкам, достигало 10—35 тыс.
Коммерсантъ 00:19
Происшествия
В Ростове-на-Дону из-за ливней затопило дома и детские сады
Из-за сильных ливней в Ростове-на-дону и Батайске затопило жилые дома, детские сады и вокзал, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
РБК вчера в 08:01
Общество
В России выявлено 6 234 случая коронавируса
За минувшие сутки в России выявлено 6 234 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб 18 июля.
Рамблер 03:32
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 11:44
Общество
В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе
По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
REGNUM 03:50
Армия и оружие
Американская «супер-пупер» гиперзвуковая ракета не догнала «Авангард»
В последние годы американские компании умножили усилия по разработке гиперзвуковой ракеты.
3DNews 03:45
Происшествия
В московском СИЗО обнаружили колл-центр мошенников
В московском следственном изоляторе "Матросская тишина" обнаружили call-центр мошенников.
Газета.Ru 03:46
Происшествия
В Нанте горит один из крупнейших готических соборов Франции
Пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте был замечен в 7:30 утра, через 15 минут прибыли пожарные.
Коммерсантъ 03:15
Шоу-бизнес
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке.
Пятый канал вчера в 12:06
Футбол
«Химки» не связывались со «Спартаком» по поводу сотрудничества
Подмосковные "Химки" не связывались с московским "Спартаком" по поводу возможного сотрудничества, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 23:50
Гаджеты
Дизайн Samsung Galaxy Note 20 полностью рассекречен
ITZine.ru 03:55
Происшествия
В Кузбассе выявили 49 новых случаев COVID-19
Заражение коронавирусом в Кемеровской области за сутки выявили еще у 49 человек, два пациента скончались, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
РИА Новости 00:52
Общество
Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому граждане смогут устраиваться на работу с электронной трудовой книжкой, сообщает пресс-служба кабмина в субботу.
РИА Новости 03:09
Здоровье
Пять человек умерли от коронавируса за сутки в Челябинской области
На утро 18 июля в области подтверждены 10079 случаев заболевания COVID-19, 148 новых заболевших за сутки, сообщает оперштаб минздрава по Челябинской области.
АиФ Челябинск 02:40
Общество
Пушков предсказал рост безработицы в США на фоне пандемии
Китай оправился после пандемии коронавируса и приступил к восстановлению своей экономики, чего нельзя сказать о США.
Политическая Экспертиза 00:02
Экономика
Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ
«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
REGNUM вчера в 14:57
Космос
Астрономы обнаружили в космосе загадочные круги из радиоволн ORC
Астрономы из Университета Западного Сиднея озадачены обнаруженными в космосе загадочными кругами из слабых радиоволн, так как прежде они ничего подобного не наблюдали.
Актуальные Новости вчера в 11:06
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
В середине июня другой депутат Госдумы, Василий Власов, предложил снизить транспортный налог за этот год на 25 процентов.
РИА Новости 01:51