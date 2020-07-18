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REGNUMREGNUMДепутат Рады назвал способ спасения Украины

Киев, 18 июля 2020, 07:35 — REGNUM Отставка действующего украинского руководства может повысить шансы Украины на спасение, считает депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович, сообщается на сайте этой политической организации.
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Вадим Рабинович
Эта власть должна как можно быстрее уйти, и чем быстрее это произойдет, тем вероятнее, что мы успеем еще хоть что-то оставить украинцам и сохранить страну.
— Вадим Рабинович, украинский политикРИА Новости вчера в 22:45

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