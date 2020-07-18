Эта власть должна как можно быстрее уйти, и чем быстрее это произойдет, тем вероятнее, что мы успеем еще хоть что-то оставить украинцам и сохранить страну.

Киев, 18 июля 2020, 07:35 — REGNUM Отставка действующего украинского руководства может повысить шансы Украины на спасение, считает депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович, сообщается на сайте этой политической организации.

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Происшествия В Одесской области шесть человек погибли в ДТП с легковушками Шесть человек погибли и еще трое пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей в Одесской области Украины, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям страны (ГСЧС).

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке. 23

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Происшествия В Новосибирской области выявили 114 новых случаев COVID-19 Сто четырнадцать случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровели 146 человек, скончались еще трое, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 1

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