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REGNUMДепутат Рады назвал способ спасения Украины
Киев, 18 июля 2020, 07:35 — REGNUM Отставка действующего украинского руководства может повысить шансы Украины на спасение, считает депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович, сообщается на сайте этой политической организации.
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Эта власть должна как можно быстрее уйти, и чем быстрее это произойдет, тем вероятнее, что мы успеем еще хоть что-то оставить украинцам и сохранить страну.
— Вадим Рабинович, украинский политикРИА Новости вчера в 22:45
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