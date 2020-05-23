Происшествия
Газета.RuДепутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе
Как отмечает заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, у политика огнестрельное ранение. "Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
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Здоровье
В Хакасии за сутки выявили 23 случая заражения коронавирусом
В Хакасии за сутки выявили еще 23 случая заболевания коронавирусом.
ТВ-Енисей 21 мая в 23:58
Происшествия
В Ярославле зачитали жуткое письмо пациентки больницы
Депутат Ярославский облдумы Ольга Секачева зачитала рассказ одной из пациенток больницы в Карабихе. Об этом пишет портал «Pro Город».
7 новостей вчера в 14:06
Шоу-бизнес
Шнуров в стихах высмеял слова Пригожина о «бедствиях»
Газета.Ru вчера в 09:04
Общество
Правительство России выделило средства на выплаты семьям с детьми
Татар-информ вчера в 12:03
Общество
Названо условие остановки распространения коронавируса в России
«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
Общество
Оксана Пушкина заявила о планах по закону о семейно-бытовом насилии
Продвигать документ только что излечившаяся от коронавирусной инфекции Пушкина планируют начать сразу после снятия карантинных ограничений.
REGNUM вчера в 21:01
Политика
Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса
Осенью 2020 года Россию может ожидать вторая волна распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 22 мая в 13:08
Общество
24 мая в России отмечается День славянской культуры и письменности
ГТРК Калуга вчера в 10:56
Политика
«Голикова панику наводит»: Сатановский оценил работу властей при пандемии
Голикова одним своим видом панику наводит: о чём говорит, неважно, сразу хочется бежать к спасательным шлюпкам, — цитирует Сатановского MK.RU.
News.ru вчера в 23:30
Происшествия
СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов
Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском вчера в 09:16
Театры
Окко покажет «Калигулу» Эймунтаса Някрошюса
Калигула-Миронов ведет себя как человек, вдруг осознавший, что катастрофа неминуема, спасения нет, боги не слышат, а свобода невозможна.
Театрал 22 мая в 08:40
Происшествия
Подросток расстрелял ветерана АТО под Киевом
В Киевской области шестнадцатилетний подросток застрелил бывшего участника военной операции на востоке Украины из его же огнестрельного оружия.
Известия вчера в 23:14
Энергетика
Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель.
RT на русском 22 мая в 01:09
Общество
Жители Самары устроили флешмоб в поддержку медсестры в бикини
Известия вчера в 19:39
Гаджеты
В Сеть утекла информация о новом смартфоне Motorola One Fusion +
В апреле стало известно, что Motorola представит два новых смартфона в конце второго квартала 2020 года, получившие название One Fusion и One Fusion .
NewInform вчера в 07:53
Общество
Илон Маск назвал липовой статистику по коронавирусу в США
Американский бизнесмен и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что подсчеты числа больных коронавирусом в США стали ненадежными с середины апреля.
Вечерняя Москва 22 мая в 15:19
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала об уходе из лейбла Максима Фадеева
Певица рассказала, что продюсер сам предложил ей разорвать контракт с лейблом, но при этом отдал Серябкиной права на все песни, написанные за время сотрудничества.
Наша версия вчера в 08:21
Армия и оружие
ВМС США испытали лазерное оружие против беспилотника
Десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland успешно испытал лазерное оружие высокой мощности, которое может уничтожать летательные аппараты в полете.
ТАСС вчера в 18:10
Здоровье
Определен предупреждающий о высоком сахаре в крови внешний симптом
Медики объясняют это тем, что повышенный уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
Live24 вчера в 02:01
Происшествия
Бывший муж Лолиты готовится к нескольким операциям
RuNews24.ru вчера в 14:14
Происшествия
В Приморье умер еще один пациент с COVID-19
Еще один человек с коронавирусом умер в Приморье за минувшие сутки, общее число возросло до 15, сообщает правительство региона.
РИА Новости 00:08
Происшествия
Появилось видео с места захвата заложников в московском банке
В сети появилось видео с места предполагаемого захвата заложников в банке в центре Москвы.
Lenta.ru вчера в 07:30
Общество
В Гидрометцентре назвали аномальной холодную погоду в Москве
Последний раз, по их данным, холодная погода в мае была в 2017 году, однако тогда это наблюдалось в первой половине месяца.
Известия вчера в 11:57
Общество
Названы преодолевшие пик коронавируса регионы России
Кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян рассказал о развитии эпидемиологической ситуации в российских регионах.
Газета.Ru вчера в 23:45
Армия и оружие
В Sohu объяснили провал похода НАТО в Баренцево море
США продолжают свои попытки бороться за превосходство в Арктике, однако недавний поход в Баренцево море обернулся неприятной неожиданностью для американских военных, заявили аналитики китайского издания Sohu.
Политическая Экспертиза вчера в 12:21
Наука
Прародину коренных американцев нашли у Байкала
Прародину коренных американцев нашли у Байкала.
Evo-rus.com 22 мая в 02:59
Здоровье
Медики назвали самый распространённый способ передачи ВИЧ в Башкирии
Ранее UfaTime.ru писал о районах Башкирии, где проживает больше всего носителей ВИЧ.
UfaTime.ru вчера в 23:04
Космос
Почему слабеет Солнце и стоит ли этого бояться: мнение ученых
В солнечном же минимуме ультрафиолетовое излучение звезды уменьшается, но прежде всего данное явление поражает стратосферу и большие высоты.
Популярная механика 22 мая в 00:13
Здоровье
57 новых случаев заражения коронавируса выявили в Алтайском крае
Новые случи заражения выявили в Барнауле (плюс 33), Бийске (10), Новоалтайске (четыре), Первомайском районе (два), Рубцовске, Рубцовском районе, Бийском районе, Славгороде, Тюменцевском районе, ЗАТО Сибирский, Благовещенском и Алейском районе (по одному).
Аргументы и Факты - Алтай 21 мая в 01:34
Армия и оружие
Российские «Панцири» и «Тигры» заметили в Ливии
Lenta.ru вчера в 16:52