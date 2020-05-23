Происшествия
Газета.RuДепутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе
Как отмечает заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, у политика огнестрельное ранение. "Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
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