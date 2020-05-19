Политика

Российская газетаРоссийская газетаОпубликована запись разговора Порошенко с Байденом о миллиардной взятке

Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи разговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом и экс-главой Государственного департамента Джоном Керри.
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Депутат Рады передал записи разговоров Порошенко и Байдена в Генпрокуратуру

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Обнародована запись разговоров Порошенко и Байдена о миллиардной взятке

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Опубликован разговор Байдена и Порошенко об отставке Шокина за миллиард долларов

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Если Армения и Белоруссия не изменят позицию по формированию газовых тарифов, логично исключить этот пункт из проекта Стратегии развития ЕАЭС, считает президент РФ Владимир Путин.
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Правительство подготовило план восстановления экономики России, сообщает «Интефакс» со ссылкой на ознакомившиеся с документом источники.
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Сергей Собянин: МФЦ откроют в Москве с 25 мая

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В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок

На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
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В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России

Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости вчера в 23:18
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Политика

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Общество

Семьям с детьми в кризис могут выплатить более 100 тысяч рублей

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Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
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Уткин поделился мнением об отказе ФИФА определять игрока года

Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался о решении Международной федерации футбола (ФИФА) не проводить в этому году церемонию вручения наград The Best.
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Лекарство из Китая может остановить пандемию коронавируса

Новое лекарство против коронавируса на основе антител, которые могут помешать активному распространению вируса, было разработано учеными из Китая.
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Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР «оккупантами»

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Астрономы начали изучать мощные штормы на Юпитере

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Наука

Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди

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Игры

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В период пандемии коронавируса COVID-19 российские военные не планируют проводить учения вблизи соприкосновения со странами НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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В понедельник издание NRC со ссылкой на бывших акционеров ЮКОСа сообщило, что они добились ареста на территории Бенилюкса прав на водочные товарные знаки "Столичная" и "Московская".
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СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций

Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
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Банки РФ предлагают ввести для ипотечных заемщиков аналог ОСАГО

Российские банки не поддерживают предложенную ЦБ концепцию страхования рисков при оформлении ипотеки и предлагают ввести госрегулирование тарифов страховок по аналогии с ОСАГО, следует из письма Ассоциации банков России (АБР), направленного первым зампредам Банка России Дмитрию Тулину и Сергею Швецову, с которым ознакомилось РИА Новости.
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Новый выпуск «Бесогон ТВ» Никиты Михалкова выйдет только на YouTube

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Баттон: Если Бинотто искал пай-мальчика, он взял не того

По мнению многих, Ferrari предпочла заключить контракт на 2021 год с Карлосом Сайнсом не только как с быстрым пилотом, но и как с гонщиком, который вряд ли создаст серьезную угрозу позициям нового лидера команды – Шарля Леклера.
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В результате пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли шесть человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению.
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Регина, которая ранее была признана журналом «Гламур» Женщиной года-2019, а затем лишена этого титула, сделала ответный жест в знак признания правоты Грачевой.
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