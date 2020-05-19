Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи разговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом и экс-главой Государственного департамента Джоном Керри.

Опубликована запись разговора Порошенко с Байденом о миллиардной взятке

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