Общество

Российская газетаРоссийская газетаДепутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
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Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки

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Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки

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