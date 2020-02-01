Общество
Газета.RuДепутат Рады объяснил свой совет пенсионерке продать собаку ради ЖКХ
Если нет денег на оплату коммунальных услуг, следует продать собаку элитной породы (если она есть), считает депутат Верховной рады Евгений Брагар. Такой совет дал парламентарий в ответ на вопрос пенсионерки, что ей делать, если не хватает денег на оплату газа.
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Стрельба произошла во время погребальной церемонии в церкви города Ривьера-Бич (американский штат Флорида).
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Падение метеора видели с территорий Свердловской, Тюменской, Омской, Челябинской и Курганской областей.
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Обрушение кровли кафе в Новосибирске привело к гибели одного человека. Еще четверо пострадали, они были госпитализированы.
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01.02.2020 О ранних сигналах организма, свидетельствующих об онкологии толстого кишечника, рассказали специалисты журналу Ехрrеss.
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«Зелёная команда» готовит, по меньшей мере, шесть новых мобильных видеокарт для замены существующих линеек.
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Всего в прокате США «Плохие парни навсегда» собрали уже $148 млн. Напомним, бюджет картины составляет $90 млн.
Общество
Новые правила увольнения вступают в силу в России с 1 февраля
В России с 1 февраля вступают в силу новые стандарты Министерства труда России относительно увольнений, согласно которым сотруднику в случае ухода с должности обязаны выдавать документ о трудовой деятельности по форме СТД-Р.
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Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
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Минобороны рассекретило документы к 75-летию Ялтинской конференции
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил изменить преамбулу Конституции РФ, добавив в нее упоминание Бога.
Общество
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Дело о контрабанде топлива с Орского НПЗ, который входит в «ФортеИнвест», было возбуждено еще в ноябре, рассказал РБК Ибрагимов.
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Детали для нового космического корабля «Арго» изготовят под Воронежем
По характеристикам новый «Арго» ближе всего к кораблю Илона Маска Dragon, отмечают эксперты.
Футбол
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Армия и оружие
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Израильские самолеты нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрел израильской территории, сообщила пресс-служба израильской армии.
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В Московской области электричку разорвало пополам
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