Общество
Российская газетаДепутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки
Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
Читать в источнике
Оценить125
Подробнее о событии
Показать все источники
Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки
Российская газетавчера в 14:48
Депутат Рады предложил пенсионерке продать собаку ради коммунальных платежей. И быстро взял слова назад
Телеканал 360°вчера в 11:37
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 01:16, Ашберн
Технологии
В России создают беспроводную зарядку для смартфона
Политика
Как Польша требует от России выплаты репараций за Вторую мировую
Дипломат считает, что Варшава якобы имеет полное право требовать от Москвы репарации за ущерб, который СССР якобы нанёс Польше в годы Второй мировой войны.
Теннис
Американская теннисистка Кенин выиграла Australian Open
Американка София Кенин стала победительницей Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) по теннису в Мельбурне.
Происшествия
Задержанное в Италии из-за коронавируса судно продолжит плавание
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Политика
Пушков оценил переговоры Белоруссии и США
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о способности США полностью обеспечить Белоруссию нефтью и о планах прислать в Минск посла «для вывода отношений на новый уровень».
Общество
Студента в Карелии госпитализировали с подозрением на коронавирус
Министр здравоохранения Республики Карелия Михаил Охлопков рассказал, что в больницу доставлен студент из Китая с подозрением на коронавирус.
Общество
В Китае заявили о вспышке птичьего гриппа
Вспышка птичьего гриппа H5N1 зарегистрирована в китайской провинции Хунань, случаев заражения человека не выявлено, сообщило Министерство сельского хозяйства страны.
Происшествия
В Подмосковье электричку разорвало пополам
Происшествия
В МЧС назвали причину обрушения кровли кафе в Новосибирске
Причиной трагедии стало скопление снега на крыше пристройки к кафе где находился гардероб заведения.
Политика
Демократы не смогут вызвать свидетелей на процесс по импичменту Трампа
Последний из колебавшихся сенаторов-республиканцев Лиза Мурковски (от штата Аляска) заявила, что проголосует против вызова свидетелей на процесс в Сенате Конгресса США в рамках импичмента президента Дональда Трампа, что лишает демократов возможности получить новые доказательства и затянуть процесс.
Общество
Зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами Китая
Зафиксирован первый случай смерти от коронавируса 2019-nCoV за пределами Китая, на Филиппинах, сообщило филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения в Twitter.
Общество
Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
Шоу-бизнес
Больная раком актриса Александра Яковлева перестала выходить на связь
Сыгравшая в фильме «Экипаж» актриса Александра Яковлева перестала выходить на связь. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
Общество
Немецкие кардиологи назвали неожиданные симптомы скорого инфаркта
Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний в беседе с Focus.de предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской заявила, что мать угрожала ей и начинала душить
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в одной из телевизионных передач рассказала, что ее отношения с матерью далеки от идеала.
Религия
Мишустин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 11-й годовщиной интронизации.
Шоу-бизнес
Шура в парике напомнил пользователям Пугачеву
Российский поп-певец Шура (Александр Медведев) опубликовал в сети студийную фотографию, на которой предстал образе средневековой знати эпохи Возрождения.
Политика
Китай поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
«Китайская сторона выражает благодарность российской стороне за предоставление гуманитарной помощи, приветствует приезд группы российских экспертов-эпидемиологов для развития сотрудничества в борьбе с эпидемией», — сказано в заявлении МИД Китая, посвященного телефонному разговору Лаврова с Ван И.
Общество
Вступили в силу новые правила получения виз Евросоюза
2 февраля вступают в силу новые правила выдачи виз в страны Евросоюза.
Общество
Двести дней: как Сталинград стал символом воинской доблести
Происшествия
Бабушка брошенных в Шереметьево детей заявила, что их отец ей угрожает
Здоровье
В России выявлены первые случаи нового коронавируса
В России впервые обнаружили двоих заболевших коронавирусом нового типа, передает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Политика
Зеленский предложил США добывать нефть в Черном море
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании принять участие в разработке шельфа Черного моря на предмет наличия ценных ресурсов, сообщил глава государства после встречи с госсекретарем США Майком Помпео, которую показали украинские телеканалы.
Армия и оружие
На видео сняли прямое попадание ракеты в российский танк Т-90
На опубликованной в сети видеозаписи можно увидеть, как перемещавшийся по своей позиции танк Т-90, принадлежавший сирийской правительственной армии, подвергся нападению террористов.
Политика
США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Соединенные Штаты с воскресенья вводят режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в Белом доме министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.
Кино
Линда Хэмилтон больше не хочет возвращаться к роли Сары Коннор
Как сообщает ToDay News Ufa, В своем интервью актриса рассказал, что не хочет больше возвращаться к исполнению своей легендарной роли.
Технологии
Врач рассказал о пользе фитнес-браслетов и «умных» часов
Врач-кардиолог Константин Иванов рассказал о том, какую пользу приносят фитнес-браслеты и "умные" часы.
Политика
Россия временно приостановила безвизовые поездки в Китай
Правительство России выпустило распоряжение, которым временно приостанавливаются безвизовые туристические поездки в Китай.