Общество

РИА НовостиРИА НовостиДепутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки

Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 13:02, Ашберн
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