Общество
РИА НовостиДепутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки
Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
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Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Шоу-бизнес
Беременная Саша Черно подала документы на развод
Черно призналась подписчикам, что уже подала заявление на расторжение брака.
Политика
Лукашенко поблагодарил Помпео за визит в Минск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с госсекретарем США Майком Помпео, что искренне рад его визиту в Минск.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской заявила, что мать угрожала ей и начинала душить
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в одной из телевизионных передач рассказала, что ее отношения с матерью далеки от идеала.
Здоровье
Врач заявил, что коронавирус не страшен россиянам
Вице-президент Российской медицинской ассоциации и член президиума Пироговского движения врачей Юрий Комаров заявил, что россиянам новый тип коронавируса 2019-nCoV не угрожает.
Кино
Актер из «Звездных войн» Алан Харрис умер от рака
Футбол
«Спартак» победил «Ростов» благодаря дублю Мирзова
Встреча, прошедшая в Дохе, завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых. В составе победителей дубль оформил Резиуан Мирзов.
Футбол
Малком выйдет на поле в товарищеском матче «Зенита» с ЦСКА
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Происшествия
Концессионер спорткомплекса в Петербурге объяснил его обрушение
Обрушение конструкций спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло в момент отрезания одной из удерживающих демонтируемое здание вант.
Политика
Патриарх Кирилл предложил вписать Бога в Конституцию
Патриарх Кирилл предложил вписать в Конституцию России упоминание о Боге.
Политика
В Крыму не верят, что Украина способна поставлять воду на полуостров
В конце декабря прошлого года глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что не стоит рассчитывать на то, что Украина возобновит поставки воды на полуостров.
Политика
Россия приостановила безвизовые турпоездки в Китай
Россия временно приостановила безвизовые туристические поездки и оформление рабочих виз гражданам Китая из-за вспышки коронавируса.
Экономика
Средняя ставка выданной ипотеки упала до 9% годовых
К 1 ноября средневзвешенная ставка выданных за месяц кредитов впервые за историю наблюдений (с 2006 г.) достигла 9,4%. После этого она еще дважды обновила исторический минимум и к январю составила 9%.
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Происшествия
Неизвестный бросил на территорию храма в Петербурге горящий предмет
Неизвестный бросил на территорию церкви в Санкт-Петербурге на Искровском проспекте горящий предмет, в результате была закопчена стена церкви, пожара удалось избежать, сообщили ТАСС в Главном управлении МВД по городу и Ленинградской области.
Игры
Sony PlayStation 5 превзойдет Xbox Series X практически во всем
Футбол
Смолов вошел в заявку «Сельты» на матч с «Валенсией»
Нападающий сборной России Федор Смолов вошел в заявку "Сельты" на матч 22-го тура чемпионата Испании с "Валенсией", сообщается на официальном сайте футбольного клуба из Виго.
Шоу-бизнес
Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети
37-летняя российская певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева, опубликовала в своем Instagram прощальные фотографии с пляжного отдыха в Майами, где она отдыхала с мужем и маленькой дочерью Вероникой у старшей дочери Николаева Юлии, которая постоянно живет в США.
Футбол
Футболисты ЦСКА сыграли вничью с «Тиролем» в контрольном матче
Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с австрийским "Тиролем" в контрольном матче на сборе в Испании.
Шоу-бизнес
Шура в парике напомнил пользователям Пугачеву
Российский поп-певец Шура (Александр Медведев) опубликовал в сети студийную фотографию, на которой предстал образе средневековой знати эпохи Возрождения.
Политика
Зеленский пригласил США для разработки шельфа Черного моря
Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с госсекретарем США Майком Помпео пригласил крупные американские компании к совместной разработке шельфа Черного моря, сообщает пресс-служба офиса главы государства.
Политика
Палестина объявила о разрыве отношений с Израилем и США
Президент Палестины Махмуд Аббас объявил о прекращении любых отношений с Израилем и США и уже известил обе стороны об этом.
Здоровье
Глеб Никитин назвал фейками сообщения о коронавирусе в Нижегородской области
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что вся информация о случаях выявления коронавируса в Нижегородской области не соответствует действительности.
Спорт
Матыцин назвал решение Минспорта по ВФЛА беспрецедентным
Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал решение о приостановке государственной аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) беспрецедентным.
Экономика
Тариф системы «Платон» увеличен на 16 копеек
Тариф системы взимания платы с большегрузов "Платон" с 1 февраля 2020 года проиндексирован на 16 копеек и составляет 2,2 рубля за километр.