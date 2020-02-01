Общество

РИА НовостиРИА НовостиДепутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки

Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
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Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки

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