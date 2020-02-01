Общество
РИА НовостиДепутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки
Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
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Здоровье
В России выявлены первые заболевшие новым коронавирусом
По словам политика, двое больных коронавирусом выявлены в Забайкалье и Тюменской области, оба — граждане Китая, сообщает "Интерфакс".
Политика
Зеленский пригласил США участвовать в разработке шельфа Черного моря
Украинский лидер Владимир Зеленский по итогу встречи с главой Госдепа США Майком Помпео пригласил американские организации принять участие в разработке шельфа Черного моря.
Происшествия
В кафе в Новосибирске обрушилась крыша
Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Под завалами могут находиться до десяти человек.
Шоу-бизнес
Сильвестр Сталлоне перестал скрывать седину
Поседевший голливудский актер Сильвестр Сталлоне записал в своем Instagram-аккаунте видеообращение, под которым подписал, что больше не намерен красить волосы.
Футбол
Уткин оценил вероятность продолжения Кокориным карьеры в России
Уткин считает, что вероятность продолжения Кокориным карьеры в РПЛ составляет не более пяти процентов, но в то же время нападающий может уехать в Бельгию, Нидерланды или же в клуб из середины или нижней половины таблицы топ-чемпионатов.
Политика
Пушков оценил готовность США обеспечить Белоруссию нефтью
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о способности американских компаний обеспечить на 100 процентов Белоруссию нефтью по конкурентным ценам.
Спорт
Российские футболисты пробились на чемпионат мира
Футбол
Тухель прокомментировал конфликт с Мбаппе
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал неприятный эпизод, произошедший во время замены Килиана Мбаппе.
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике коронавируса
Специалисты Роспотребнадзора сформулировали гигиенические правила, которые могут помочь в профилактике коронавируса и иных инфекций.
Политика
В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Авто
Новые минивэн GAC GN8 и кроссовер GAC GS5 добрались до Москвы
Как сообщает издание, 1 февраля минивэн GAC GN8 и кроссовер GAC GS5 были замечены на территории дилерского центра «Автолайт» в Москве.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской заявила, что мать угрожала ей и начинала душить
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в одной из телевизионных передач рассказала, что ее отношения с матерью далеки от идеала.
Армия и оружие
В России вспоминают победу в Сталинградской битве
Согласно Федеральному закону № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года, день разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве в 1943 году отмечается ежегодно 2 февраля как День воинской славы России.
Политика
Аббас объявил о прекращении отношений с США и Израилем
Президент Палестины Махмуд Аббас объявил, что администрация разорвет все отношения с США и Израилем, в том числе в сфере безопасности.
Наука
Школьники Калининского района стали дипломантами III Научно-практической конференции
Авто
АвтоВАЗ собрал опытную партию обновленного Lada Largus
«АвтоВАЗ» собрал на линии B0 пробную партию обновленного LADA Largus.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Политика
Хафтар подтвердил участие ЛНА во встрече военного комитета Ливии
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар подтвердил участие во встрече военного комитета Ливии.
Армия и оружие
На видео сняли прямое попадание ракеты в российский танк Т-90
На опубликованной в сети видеозаписи можно увидеть, как перемещавшийся по своей позиции танк Т-90, принадлежавший сирийской правительственной армии, подвергся нападению террористов.
Общество
В Карелии госпитализирован студент из КНР с подозрением на коронавирус
«Сегодня студента петрозаводской консерватории, вернувшегося из Китая, госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию», — написал Охлопков на своей странице «ВКонтакте».
Единоборства
Глава UFC сообщил, когда состоится бой между Усманом и Масвидалем
Президент UFC Дана Уайт заявил, что чемпион в полусреднем весе Камару Усман и обладатель пояса BMF Хорхе Масвидаль проведут поединок летом.
Хоккей
Овечкин признан первой звездой января в НХЛ, Василевский — третьей
В тройке лучших исполнителей НХЛ во втором месяце зимы оказалось сразу два россиянина — нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский.
Космос
Российская бумажная «Корона» сядет двумя «мозгами»
Политика
К борьбе с коронавирусом в США подключился Пентагон
Министерство обороны США заявило, что одобрило запрос министерства здравоохранения и социальных служб (HHS) об оказании помощи в обеспечении помещениями на 1000 человек, которые могут нуждаться в карантине после прибытия из Китая на фоне распространения коронавируса.
Политика
В Госдуме допустили возможность вписать Бога в Конституцию
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов допустил возможность вписать Бога в Конституцию России, пишет РИА Новости.
Баскетбол
«Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл первый матч после гибели Брайанта
"Лос-Анджелес Лейкерс" провел первый после гибели своего бывшего лидера Кобе Брайанта матч регулярного чемпионата НБА.
Культура
Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»
Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Происшествия
Один человек погиб в ДТП с автобусом в Петербурге
Столкновение легкового автомобиля и автобуса произошло в Калининском районе Санкт-Петербурга, в результате аварии погиб водитель легковушки и пострадали пятеро пассажиров автобуса.
Гаджеты
Intel Core i9-10900K сможет автоматически разгоняться выше 5 ГГц
Процессор Intel Core i9-10900K получит возможность разгона своей частоты работы до показателя выше планки в 5 ГГц.