Общество
РИА НовостиДепутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки
Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
Читать в источнике
Оценить94
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 14:36, Ашберн
Общество
Информация о карантине в Москве оказалась фейком
Ранее в Сети и СМИ стали распространяться сообщения о карантине в московских школах с 4 по 9 февраля для школьников с 1 по 7 класс.
Политика
В Крыму не верят, что Украина способна поставлять воду на полуостров
В конце декабря прошлого года глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что не стоит рассчитывать на то, что Украина возобновит поставки воды на полуостров.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил начать наступательную операцию в Сирии
Турецкий лидер заявил в пятницу, 31 января, что может начать военную операцию в северо-западной сирийской провинции Идлиб, если боевые действия в регионе не прекратятся.
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Происшествия
Минздрав Башкирии выясняет, почему инвалид полз по полу в больнице
Глава министерства здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал, что разберется с инцидентом в одной из районных больниц, где один из пациентов, лишенный ног, ползал по полу коридора, а другой - лежал в палате на полу.
Хоккей
Панарин и Бучневич помогли «Рейнджерс» обыграть «Детройт»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" оказался сильнее "Детройт Ред Уингз".
Общество
В Карелии госпитализирован студент из КНР с подозрением на коронавирус
«Сегодня студента петрозаводской консерватории, вернувшегося из Китая, госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию», — написал Охлопков на своей странице «ВКонтакте».
Политика
Пушков прокомментировал готовность США обеспечить Беларусь нефтью
Российский сенатор Алексей Пушков увидел четкие параллели между последними событиями в Беларуси и ситуацией вокруг бывшего президента Украины Виктора Януковича.
Технологии
Mail.Ru открыл предзаказ на колонку с «Марусей»
Компания Mail.ru Group представила умную колонку «Капсула», оснащенную голосовым ассистентом «Маруся».
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Политика
Замглавы Минкомсвязи Олег Пак стал первым заместителем министра
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил первым заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олега Пака, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Шоу-бизнес
Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры
Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с Пятым каналом объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.
Происшествия
По факту гибели рабочего при обрушении СКК в Петербурге возбудили дело
Напомним, руководитель СК России Александр Бастрыкин ранее распорядился возбудить уголовное дело и передать материалы в центральный аппарат ведомства.
Происшествия
Неизвестный бросил на территорию храма в Петербурге горящий предмет
Неизвестный бросил на территорию церкви в Санкт-Петербурге на Искровском проспекте горящий предмет, в результате была закопчена стена церкви, пожара удалось избежать, сообщили ТАСС в Главном управлении МВД по городу и Ленинградской области.
Политика
Оливер Стоун назвал США империей зла
Напомним, что известный американский кинорежиссер разозлил официальный Вашингтон тем, снял несколько правдивых фильмов о США, которые участвовали в госпревороте на Украине.
Общество
Новый КоАП существенно повышает штрафы за превышение скорости
Максимальное наказание предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок один год, а в случае фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото‑ и киносъемки, видеозаписи, — наложение штрафа в размере 5 тыс. рублей.
Политика
Китай попросил ЕС ускорить поставки для борьбы с коронавирусом
Китайское правительство надеется на ускорение поставок медицинских принадлежностей из Европы для борьбы с коронавирусом.
Космос
К Земле летит гигантский астероид
Гигантский астероид летит в сторону Земли. Ожидается, что он приблизится к нашей планете 15 февраля.
Наука
Опубликованы первые снимки размножения коронавируса
Теннис
Мугуруса поздравила Кенин с победой на Australian Open
Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, которая потерпела поражение от американки Софьи Кенин в финале Australian Open, поздравила свою соперницу с завоеванием титула чемпионки первого в сезоне турнира Большого шлема.
Футбол
«Спартак» обыграл «Ростов» на турнире в Катаре
В столице Катара Дохе стартовал футбольный турнир с участием трех российских клубов – "Спартака", "Локомотива" и "Ростова" и сербского "Партизана".
Политика
Самолеты ВКС РФ будут привлечены к эвакуации россиян из Китая
К эвакуации россиян из Китая в связи с новым коронавирусом привлекут самолеты ВКС РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Происшествия
Львы подрались на юбилейном представлении Екатерибургского цирка
Между собой сцепились львы из «Королевского цирка» Гии Эрадзе, дававшего первое представление в честь праздника.
Энергетика
Минск объявил о повышении тарифа на транзит российской нефти
Тариф на транзит российской нефти по территории Белоруссии вырастет с 1 февраля более чем на шесть процентов, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович.
Футбол
Смолов остался в запасе «Сельты» на матч с «Валенсией»
Российский форвард Федор Смолов, перешедший в "Сельту" на правах аренды, начнет матч на скамейке запасных.
Политика
Россия приостановила безвизовые туристические поездки в Китай
Правительство России временно приостановило безвизовые туристические поездки в КНР из-за вспышки в этой стране нового типа коронавируса.
Происшествия
В Тольятти стая бездомных собак набросилась на школьника
Общество
Немецкие кардиологи назвали симптомы инфаркта
Кардиологи из Германии перечислили симптомы, которые могут указывать на проблемы с сердцем и предупреждать о риске сердечного приступа.