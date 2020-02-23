Политика

RT на русскомRT на русскомДепутат Рады поздравил украинцев с 23 Февраля

Украинский политик поздравил граждан страны с Днём защитника Отечества в Facebook. На своей странице депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал поздравительный пост и прикрепил к нему картинку с символикой Красной армии. Политик в резкой форме высказался против процесса декоммунизации на Украине.
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с чего всё началось
Нецензурное поздравление с 23 февраля в Facebook
 депутата Верховной Рады Украины из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ильи Кивы вызвало неоднозначную реакцию среди пользователей социальной сети.
Lenta.ruвчера в 11:11

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Депутат Рады поздравил мужчин с отмененным на Украине 23 февраля

РБКвчера в 13:05

Украинцы раскритиковали нецензурный пост депутата Рады о 23 февраля

Газета.Ruвчера в 10:56

Депутат рады матом послал декоммунизаторов и поздравил с 23 февраля

Известиявчера в 11:16

Депутат Рады нецензурно поздравил мужчин с отмененным на Украине праздником

Lenta.ruвчера в 11:11

Депутат Рады поздравил всех с 23 Февраля. Пост разделил украинцев

Телеканал 360°вчера в 11:43

Депутат Рады в нецензурной форме поздравил украинцев с 23 Февраля

News.ruвчера в 09:56

Депутат Рады поздравил жителей Украины с 23 февраля

РИА Новостивчера в 09:34
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Происшествия

Источник допустил причастность экс-главы МИД Украины к убийству

Ранее появилась информация, что Старицкий погиб в доме экс-главы МИД Украины.
РИА Новости вчера в 19:22
Происшествия

Найдена пропавшая в Мексике 15-летняя россиянка

Коммерсантъ вчера в 23:46
Биатлон

В Италии завели уголовное дело на Логинова и Касперовича

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал, что на Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича было заведено уголовное дело.
Вести.Ru вчера в 11:20
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поскользнулась на платье

На кадрах балерина стоит на фотофоне в вечернем бархатном платье в пол с высоким разрезом до бедра.
VSE42.RU 20 февраля в 21:40
Общество

Гончарук отчитался о мерах по предотвращению распространения коронавируса

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинские специалисты совместно с международными специалистами следят за развитием ситуации в связи с заболеванием коронавирусом для дальнейшего оперативного реагирования.
REGNUM 01:40
Происшествия

На Камчатке в аварии со снегоходом погибла журналистка

Главный редактор информационного агентства "КАМЧАТКА" 29-летняя Мария Нетребенко погибла в ДТП со снегоходом, случившемся на Камчатке.
Газета.Ru 22 февраля в 23:59
Кино

Фильм «Лед 2» собрал в прокате более 1 млрд рублей

Фильм «Лед 2» режиссера Жоры Крыжовникова (А. Першин) собрал в прокате боле 1 млрд рублей, сообщается 24 февраля в Единой автоматизированной информационной системе сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) на сайте Фонда кино.
Известия 00:46
Гаджеты

Стали известны характеристики нового Sony Xperia 10 II

Sony готовится представить новый Xperia 10 II.
The GEEK 01:51
Хоккей

Ковальчук перешел в «Вашингтон» к Овечкину

Нынешний сезон для Ковальчука складывается весьма противоречиво: в "Кингз" места себе он так и не нашел, а вот в "Монреале" с первых же дней стал своим (в 22-х матчах, проведенных за неполные два месяца, россиянин забросил 6 шайб, отдал 7 передач и набрал "+6" полезности).
Газета.Ru 01:33
Футбол

Дмитрий Тарасов получил травму на тренировке «Рубина»

Коммерсантъ Казань 21 февраля в 06:38
Гаджеты

Складным смартфонам Samsung грозит дефицит из-за коронавируса

Складным смартфонам Samsung, Galaxy Fold и Galaxy Z Flip, грозит дефицит по причине временного закрытия фабрики в Южной Корее, на которой производятся эти модели.
UfacityNews.ru вчера в 16:29
Биатлон

Васильев: Елисеев может публично оскорбить тренера сборной России

Поведение биатлониста Матвея Елисеева вызывает вопросы, в присутствии людей он может оскорбить тренера сборной России, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев.
РИА Новости 00:04
Экономика

Эксперт рассказал, как вспышка коронавируса повлияет на цены на нефть

Мировой рынок нефти в первом квартале 2020 года не сможет преодолеть давления новостей о снижении спроса со стороны Китая на фоне вспышки коронавируса, заявил РИА Новости менеджер по работе с клиентами Saxo Bank Эдгар Куплаис.
РИА Новости 02:10
Общество

Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая

Минздрав Украины запретил передавать еду в санаторий в Новых Санжарах, где находятся на карантине эвакуированные из китайской Ухани граждане.
RT на русском 00:56
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская рассказала, что мечтает уехать из России

Neva.Today вчера в 02:10
Финансы

Что задумали доллар и евро: курс валют на начало недели

С начала 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" укрепился на 50 с лишним банов, а евро - на 30 банов.
Sputnik Молдова 00:15
Общество

Турция закрыла границу с Ираном из-за распространения коронавируса

Власти Турции приняли решение закрыть границу с Ираном в связи с ростом в исламской республике числа заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа.
ТАСС вчера в 08:16
Шоу-бизнес

Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в купальнике

Российская певица Лолита Милявская показала себя в купальнике на видео, которое опубликовала в своем Instagram.
iReactor 22 февраля в 21:48
Общество

Украинцев предупредили о снижении пенсий

Мой Брянск 21 февраля в 14:15
Шоу-бизнес

5-летний сын Сергея Лазарева поздравил его с 23 февраля стихотворением

5-летний сын певца Сергея Лазарева Никита, который появился на свет благодаря суррогатной матери, трогательно поздравил отца с Днем защитника отечества.
Bimru.ru вчера в 10:30
Хоккей

«Динамо» обыграло «Спартак» в столичном дерби

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московское "Динамо" оказалось сильнее "Спартака".
Газета.Ru вчера в 18:18
Общество

Украинский телеканал показал советские фильмы 23 февраля

Несмотря на запрет национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на показ 23 февраля фильмов, снятых в СССР и России, телеканал «Интер» в преддверии праздника и в сам День защитника Отечества показал два фильма, повествующих о советских десантниках.
REGNUM вчера в 12:23
Политика

Трамп отметил лидерство Сандерса на первичных выборах в Неваде

Президент США Дональд Трамп в субботу прокомментировал уверенное лидерство сенатора-демократа Берни Сандерса на первичных выборах в Неваде, отметив, что остальные кандидаты "выглядят слабо".
РИА Новости 22 февраля в 20:03
Армия и оружие

В США оценили преимущества «странного» российского калибра

Газета.Ru вчера в 22:05
Общество

В Совфеде объяснили изменение размера пенсии

Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
РБК вчера в 21:53
Политика

Партия Зеленского обещает пересмотреть закон об украинском языке

Закон о государственном языке разделяет граждан страны и должен быть пересмотрен, считает глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.
Красная весна вчера в 09:12
Космос

На Юпитере воды оказалось больше, чем предполагалось

Неожиданный результат заставил ученых снова уделить Юпитеру больше внимания. В атмосферу Юпитера был отправлен «Галилео».
HotGeo 22 февраля в 09:19
Общество

МВД при помощи камер начнет искать преступников по татуировкам и походке

Опыт КНР Китай считается мировым лидером по количеству установленных камер видеонаблюдения, только в Пекине их число превышает 470 тыс. Система распознавания лиц используется не только для поиска преступников и подозреваемых, она также внедрена в банкоматах, ресторанах и на таможне.
РБК 01:00
Общество

На Украине 250 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

Более 250 населенных пунктов в семи областях Украины остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 01:17
Армия и оружие

ТАСС: создан опытный образец гиперзвуковой ракеты для Су-57

Предприятиями оборонно-промышленного комплекса создан опытный образец малогабаритной гиперзвуковой ракеты для российского истребителя пятого поколения Су-57, сообщили источники в ОПК.
Экономика сегодня вчера в 01:14
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Илья Владимирович Кива
Украинский политик
Украинский политик, общественный деятель и государственный служащий, народный депутат IX созыва от фракции Оппозиционная платформа - За жизнь и член комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Бывший глава Социалистической партии Украины, экс-глава Профсоюзов Министерства внутренних дел Украины, экс-советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в 2014-2015 годах участвовал в проведении силовой операции в Донецкой и Луганской областях. Бывший руководитель департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины.
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