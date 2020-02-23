Политика
RT на русскомДепутат Рады поздравил украинцев с 23 Февраля
Украинский политик поздравил граждан страны с Днём защитника Отечества в Facebook. На своей странице депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал поздравительный пост и прикрепил к нему картинку с символикой Красной армии. Политик в резкой форме высказался против процесса декоммунизации на Украине.
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с чего всё началось
Нецензурное поздравление с 23 февраля в Facebook депутата Верховной Рады Украины из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ильи Кивы вызвало неоднозначную реакцию среди пользователей социальной сети.Lenta.ruвчера в 11:11
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