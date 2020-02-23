Политика

RT на русскомRT на русскомДепутат Рады поздравил украинцев с 23 Февраля

Украинский политик поздравил граждан страны с Днём защитника Отечества в Facebook. На своей странице депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал поздравительный пост и прикрепил к нему картинку с символикой Красной армии. Политик в резкой форме высказался против процесса декоммунизации на Украине.
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с чего всё началось
Нецензурное поздравление с 23 февраля в Facebook
 депутата Верховной Рады Украины из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ильи Кивы вызвало неоднозначную реакцию среди пользователей социальной сети.
Lenta.ru11:11

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Депутат Рады поздравил украинцев с 23 февраля и раскритиковал декоммунизацию

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Газета.Ru10:56

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Депутат Рады поздравил украинцев с 23 Февраля

RT на русском12:30

Депутат Рады поздравил жителей Украины с 23 февраля

РИА Новости09:34
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Украинский политик, общественный деятель и государственный служащий, народный депутат IX созыва от фракции Оппозиционная платформа - За жизнь и член комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Бывший глава Социалистической партии Украины, экс-глава Профсоюзов Министерства внутренних дел Украины, экс-советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в 2014-2015 годах участвовал в проведении силовой операции в Донецкой и Луганской областях. Бывший руководитель департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины.
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