Украинский политик поздравил граждан страны с Днём защитника Отечества в Facebook. На своей странице депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал поздравительный пост и прикрепил к нему картинку с символикой Красной армии. Политик в резкой форме высказался против процесса декоммунизации на Украине.

Общество Попова и Минниханов посетили эвакуированных с Diamond Princess россиян Глава Роспотребнадзора Анна Попова и президент Татарстана Рустам Минниханов побывали в больнице, куда прибыли эвакуированные с лайнера Diamond Princess из Японии россияне, сообщила РИА Новости пресс-секретарь руководителя Татарстана Лилия Галимова.

Общество Публикуем гороскоп с 22 по 28 февраля 2020 года «Алтайская правда» представляет гороскоп с 22 по 28 февраля 2020 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Энергетический спад предлагает приостановиться и даже призадуматься.

Авто LADA Granta получила мощный мотор и подорожала Как сообщает ресурс NJCAR.RU, со ссылкой на "Российскую газету", для выпуска автомобиля с модернизированным силовым агрегатом предприятие осуществляет "переоборудование" уже готовых машин Lada Granta с мотором на 1,6 литра и 106 л.с. Примечательно, что различий в облике версий 1.8L и 1.6L нет никаких.

Музыка Украина выбрала своего представителя на «Евровидение-2020» На конкурсе «Евровидение-2020», который пройдет в Роттердаме с 12 по 16 мая, Украину будет представлять музыкальный проект Go-A.

Происшествия В Днепре изнасиловали и побили 15-летнюю девушку Инцидент произошел 22 февраля в городе Днепр в Украине. Найдена была девушка у гаражей прохожими. Пострадавшую отправили в больницу.

Общество На Украине к 23 февраля показали советские фильмы вопреки запрету На Украине, несмотря на запрет Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны, телеканал "Интер" показал фильм про учения советских десантников в двух частях: "В зоне особого внимания" и "Ответный ход".

Происшествия Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, по данным следствия, на улице Новой в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика.

Экономика Россия и Белоруссия готовят соглашение о перевозке ядерных материалов Белоруссия и РФ готовят соглашение по перевозке ядерных материалов Белорусской АЭС, его планируется подписать в нынешнем году, сообщил замглавы белорусского минэнерго Михаил Михадюк.