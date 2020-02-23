Политика
RT на русскомДепутат Рады поздравил украинцев с 23 Февраля
Украинский политик поздравил граждан страны с Днём защитника Отечества в Facebook. На своей странице депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал поздравительный пост и прикрепил к нему картинку с символикой Красной армии. Политик в резкой форме высказался против процесса декоммунизации на Украине.
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Армия и оружие
ТАСС: создан опытный образец гиперзвуковой ракеты для Су-57
Предприятиями оборонно-промышленного комплекса создан опытный образец малогабаритной гиперзвуковой ракеты для российского истребителя пятого поколения Су-57, сообщили источники в ОПК.
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Общество
Попова и Минниханов посетили эвакуированных с Diamond Princess россиян
Глава Роспотребнадзора Анна Попова и президент Татарстана Рустам Минниханов побывали в больнице, куда прибыли эвакуированные с лайнера Diamond Princess из Японии россияне, сообщила РИА Новости пресс-секретарь руководителя Татарстана Лилия Галимова.
Политика
Трамп пожелал примирения России и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Россия и Украина помирились.
Общество
В Италии число заразившихся коронавирусом за последние дни выросло в четыре раза
Одна из верующих в свое время отказалась пройти тест на коронавирус и после этого посещала службы, где заразила остальных прихожан.
Общество
Публикуем гороскоп с 22 по 28 февраля 2020 года
«Алтайская правда» представляет гороскоп с 22 по 28 февраля 2020 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Энергетический спад предлагает приостановиться и даже призадуматься.
Авто
LADA Granta получила мощный мотор и подорожала
Как сообщает ресурс NJCAR.RU, со ссылкой на "Российскую газету", для выпуска автомобиля с модернизированным силовым агрегатом предприятие осуществляет "переоборудование" уже готовых машин Lada Granta с мотором на 1,6 литра и 106 л.с. Примечательно, что различий в облике версий 1.8L и 1.6L нет никаких.
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Замглавы таможенного поста Шереметьево арестован в Москве за взятку
Мещанский районный суд Москвы принял решение об аресте замглавы таможенного поста в аэропорте Шереметьево.
Музыка
Украина выбрала своего представителя на «Евровидение-2020»
На конкурсе «Евровидение-2020», который пройдет в Роттердаме с 12 по 16 мая, Украину будет представлять музыкальный проект Go-A.
Армия и оружие
Израиль перехватил 10 из 20 запущенных из сектора Газа ракет
Ранее сегодня израильские военные застрелили двух палестинцев, которые устанавливали бомбу у южной части границы между сектором Газа и еврейским государством.
Игры
Cyberpunk 2077 будет доступна в сервисе GeForce Now в первый же день
Облачный игровой сервис GeForce Now недавно вышел из продолжительной стадии бета-тестирования и стал доступен всем желающим.
Игры
Лишь 8% игроков в Mass Effect выбрали путь отступника
В трилогии Mass Effect есть система морали, игроки получают очки отступника и героя в зависимости от принятых решений.
Происшествия
В Днепре изнасиловали и побили 15-летнюю девушку
Инцидент произошел 22 февраля в городе Днепр в Украине. Найдена была девушка у гаражей прохожими. Пострадавшую отправили в больницу.
Общество
На Украине к 23 февраля показали советские фильмы вопреки запрету
На Украине, несмотря на запрет Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны, телеканал "Интер" показал фильм про учения советских десантников в двух частях: "В зоне особого внимания" и "Ответный ход".
Общество
В Москве прошел праздничный салют в честь Дня защитника Отечества
Более 10 тыс. фейерверков украсили небо Москвы в честь Дня защитника Отечества.
Происшествия
Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка
Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, по данным следствия, на улице Новой в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика.
Наука
Быстрота принятия решения о награде влияет на рецидив депрессии
Швейцарские ученые из Цюрихского университета установили, что быстрота принятия решения потратить усилия на получение вознаграждения влияет на рецидив депрессии.
Общество
В обращении участники «корона»-протестов в Санжарах уверяют, что приносили туда лишь пирожки
Заявили, что приносили лишь пирожков 30 штук, чтоб люди поели.
Спорт
Большунов бросил лыжи в рекламный щит после финиша на «Ски Туре»
Пересекая финишную ленту, Большунов отстегнул крепления лыж и бросил их в рекламный щит. Также россиянин порвал на себе стартовый биб.
Футбол
Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд
Экономика
Россия и Белоруссия готовят соглашение о перевозке ядерных материалов
Белоруссия и РФ готовят соглашение по перевозке ядерных материалов Белорусской АЭС, его планируется подписать в нынешнем году, сообщил замглавы белорусского минэнерго Михаил Михадюк.
Происшествия
Родителей, ставивших ребенка коленями на гречку, отправят в колонию
В Омске суд вынес приговор мужчине, который наказывал пасынка, ставя его коленями на гречку.
Технологии
Google неожиданно выпустила новый Android 11
Американская компания запустила тестирование новой версии операционной системы Android 11, которая должна быть представлена в третьем квартале года.
Кино
В Госдуме прошла демонстрация фильма «Холоп»
С речью выступил Владимир Жириновский В Госдуме России прошла демонстрация фильма "Холоп".