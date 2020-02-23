Политика

RT на русскомRT на русскомДепутат Рады поздравил украинцев с 23 Февраля

Украинский политик поздравил граждан страны с Днём защитника Отечества в Facebook. На своей странице депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал поздравительный пост и прикрепил к нему картинку с символикой Красной армии. Политик в резкой форме высказался против процесса декоммунизации на Украине.
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Депутат Рады нецензурно поздравил мужчин с отмененным на Украине праздником

Lenta.ru11:11

Депутат Рады поздравил украинцев с 23 Февраля

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Депутат Рады поздравил всех с 23 Февраля. Пост разделил украинцев

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Депутат рады матом послал декоммунизаторов и поздравил с 23 февраля

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Депутат Рады поздравил мужчин с отмененным на Украине 23 февраля

РБК13:05

Украинцы раскритиковали нецензурный пост депутата Рады о 23 февраля

Газета.Ru10:56

Депутат Рады поздравил украинцев с Днем защитника Отечества

РИА Новости09:34
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В США астронавт-любитель погиб во время испытаний самодельной ракеты

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ТАСС: создан опытный образец гиперзвуковой ракеты для Су-57

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова и президент Татарстана Рустам Минниханов побывали в больнице, куда прибыли эвакуированные с лайнера Diamond Princess из Японии россияне, сообщила РИА Новости пресс-секретарь руководителя Татарстана Лилия Галимова.
РИА Новости вчера в 22:35
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Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Россия и Украина помирились.
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В Италии число заразившихся коронавирусом за последние дни выросло в четыре раза

Одна из верующих в свое время отказалась пройти тест на коронавирус и после этого посещала службы, где заразила остальных прихожан.
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Как сообщает ресурс NJCAR.RU, со ссылкой на "Российскую газету", для выпуска автомобиля с модернизированным силовым агрегатом предприятие осуществляет "переоборудование" уже готовых машин Lada Granta с мотором на 1,6 литра и 106 л.с. Примечательно, что различий в облике версий 1.8L и 1.6L нет никаких.
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Замглавы таможенного поста Шереметьево арестован в Москве за взятку

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Украина выбрала своего представителя на «Евровидение-2020»

На конкурсе «Евровидение-2020», который пройдет в Роттердаме с 12 по 16 мая, Украину будет представлять музыкальный проект Go-A.
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Армия и оружие

Израиль перехватил 10 из 20 запущенных из сектора Газа ракет

Ранее сегодня израильские военные застрелили двух палестинцев, которые устанавливали бомбу у южной части границы между сектором Газа и еврейским государством.
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Cyberpunk 2077 будет доступна в сервисе GeForce Now в первый же день

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iXBT.com 20 февраля в 06:09
Игры

Лишь 8% игроков в Mass Effect выбрали путь отступника

В трилогии Mass Effect есть система морали, игроки получают очки отступника и героя в зависимости от принятых решений.
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В Днепре изнасиловали и побили 15-летнюю девушку

Инцидент произошел 22 февраля в городе Днепр в Украине. Найдена была девушка у гаражей прохожими. Пострадавшую отправили в больницу.
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Боевики ПНС Ливии готовятся к наступлению

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На Украине к 23 февраля показали советские фильмы вопреки запрету

На Украине, несмотря на запрет Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны, телеканал "Интер" показал фильм про учения советских десантников в двух частях: "В зоне особого внимания" и "Ответный ход".
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В Москве прошел праздничный салют в честь Дня защитника Отечества

Более 10 тыс. фейерверков украсили небо Москвы в честь Дня защитника Отечества.
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Космос

NASA просит придумать сенсор для венерианского механического ровера

N+1 вчера в 06:47
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Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка

Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, по данным следствия, на улице Новой в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика.
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Быстрота принятия решения о награде влияет на рецидив депрессии

Швейцарские ученые из Цюрихского университета установили, что быстрота принятия решения потратить усилия на получение вознаграждения влияет на рецидив депрессии.
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В обращении участники «корона»-протестов в Санжарах уверяют, что приносили туда лишь пирожки

Заявили, что приносили лишь пирожков 30 штук, чтоб люди поели.
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Пересекая финишную ленту, Большунов отстегнул крепления лыж и бросил их в рекламный щит. Также россиянин порвал на себе стартовый биб.
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Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд

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Россия и Белоруссия готовят соглашение о перевозке ядерных материалов

Белоруссия и РФ готовят соглашение по перевозке ядерных материалов Белорусской АЭС, его планируется подписать в нынешнем году, сообщил замглавы белорусского минэнерго Михаил Михадюк.
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Протестующие у офиса Зеленского потребовали уволить главу МВД Авакова

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Google неожиданно выпустила новый Android 11

Американская компания запустила тестирование новой версии операционной системы Android 11, которая должна быть представлена в третьем квартале года.
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В Госдуме прошла демонстрация фильма «Холоп»

С речью выступил Владимир Жириновский В Госдуме России прошла демонстрация фильма "Холоп".
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Украинский политик, общественный деятель и государственный служащий, народный депутат IX созыва от фракции Оппозиционная платформа - За жизнь и член комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Бывший глава Социалистической партии Украины, экс-глава Профсоюзов Министерства внутренних дел Украины, экс-советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в 2014-2015 годах участвовал в проведении силовой операции в Донецкой и Луганской областях. Бывший руководитель департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины.
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