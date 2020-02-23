Политика
РИА НовостиДепутат Рады поздравил украинцев с Днем защитника Отечества
Поздравление депутата Рады Ильи Кивы с Днем защитника Отечества вызвало неоднозначную реакцию среди подписчиков парламентария в фейсбуке. Так, политик в резкой форме высказался против проходящей на Украине декоммунизации, использовав нецензурную лексику.
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с чего всё началось
Нецензурное поздравление с 23 февраля в Facebook депутата Верховной Рады Украины из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ильи Кивы вызвало неоднозначную реакцию среди пользователей социальной сети.Lenta.ru11:11
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