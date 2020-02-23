с чего всё началось

Поздравление депутата Рады Ильи Кивы с Днем защитника Отечества вызвало неоднозначную реакцию среди подписчиков парламентария в фейсбуке. Так, политик в резкой форме высказался против проходящей на Украине декоммунизации, использовав нецензурную лексику.

Музыка Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020» Украина определилась с представителем страны на "Евровидении-2020" - им стала электрофолк-группа Go-A, выигравшая национальный отбор с песней "Соловей".

Футбол Шахтер — Десна 1:0 Предлагаем наш вариант прогноза на поединок чемпионата Украины, в котором 23 февраля донецкий «Шахтер» принимает черниговскую «Десну».

Здоровье Эвакуированной из КНР на Украину иностранке стало плохо Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что иностранке, которую эвакуировали вместе с украинцами из Китая и поместили на карантин по коронавирусу в санаторий в Полтавской области, вызвали скорую помощь в воскресенье, 22 февраля.

Происшествия Замглавы таможенного поста Шереметьево арестован за взятку В Москве был взят под стражу заместитель начальника таможенного поста Шереметьево, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС в воскресенье, 23 февраля.

Происшествия Основателя компании Vee Security задержали за покупку наркотиков Основателя компании Vee Security Россия Александра Литреева, специализирующейся на кибербезопасности, задержали в Екатеринбурге по подозрению в покупке наркотиков, сообщает канал «112».

Армия и оружие Путин заявил о планах оснащения армии и флота новейшим оружием Российская Федерация продолжит модернизировать армию и флот для внедрения современного оружия и техники, об этом 23 февраля заявил российский лидер Владимир Путин на торжественном вечере в честь Дня защитника Отечества в Москве.

Общество Карнавал в Венеции прервали из-за коронавируса Ограничительные меры вступят в силу в полночь по местному времени. На данный момент в Италии выявлено 132 случая заражения коронавирусом.

Происшествия Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, по данным следствия, на улице Новой в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика.