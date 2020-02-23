Политика

РИА НовостиРИА НовостиДепутат Рады поздравил украинцев с Днем защитника Отечества

Поздравление депутата Рады Ильи Кивы с Днем защитника Отечества вызвало неоднозначную реакцию среди подписчиков парламентария в фейсбуке. Так, политик в резкой форме высказался против проходящей на Украине декоммунизации, использовав нецензурную лексику.
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с чего всё началось
Нецензурное поздравление с 23 февраля в Facebook
 депутата Верховной Рады Украины из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ильи Кивы вызвало неоднозначную реакцию среди пользователей социальной сети.
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Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в купальнике

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Илья Владимирович Кива
Украинский политик
Украинский политик, общественный деятель и государственный служащий, народный депутат IX созыва от фракции Оппозиционная платформа - За жизнь и член комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Бывший глава Социалистической партии Украины, экс-глава Профсоюзов Министерства внутренних дел Украины, экс-советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в 2014-2015 годах участвовал в проведении силовой операции в Донецкой и Луганской областях. Бывший руководитель департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины.
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