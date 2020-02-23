Политика

РИА НовостиРИА НовостиДепутат Рады поздравил жителей Украины с 23 февраля

Поздравление депутата Рады Ильи Кивы с Днем защитника Отечества вызвало неоднозначную реакцию среди подписчиков парламентария в фейсбуке. Так, политик в резкой форме высказался против проходящей на Украине декоммунизации, использовав нецензурную лексику.
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с чего всё началось
Нецензурное поздравление с 23 февраля в Facebook
 депутата Верховной Рады Украины из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ильи Кивы вызвало неоднозначную реакцию среди пользователей социальной сети.
Lenta.ru11:11

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Депутат Рады поздравил мужчин с отмененным на Украине 23 февраля

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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 21:41, Ашберн
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Армия и оружие

В СФ оценили ужесточение США экспортного режима в отношении России

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Трамп заявил, что лично намерен подписать мирное соглашение с талибами

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен лично подписать соглашение с радикальным движением «Талибан»*, которое, по его словам, приведёт к миру в Афганистане.
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«ПСЖ» выиграл у «Бордо» (4:3) в матче 26-го тура чемпионата Франции. В составе хозяев дубль сделал Маркиньюс.
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В Черном море засекли американский эсминец

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В Мытищах очевидцы сняли на видео, как женщина прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку, сообщает "Москва 24".
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Дело возбудили после отравления хлором детей в бассейне в Татарстане

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Oppo снизила цены на смартфоны A5 2020 и A9 2020 с NFC

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Министерство здравоохранения Украины запретило передавать пищу эвакуированным из китайского Уханя в санаторий Новых Санжар (Полтавская область), чтобы не допустить у них инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта.
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Пресс-служба «Рубина» заявила, что у полузащитника команды Дмитрия Тарасова диагностирован закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости, а также разрыв межберцового синдесмоза.32-летний игрок получил повреждение на тренировке команды.
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Ученые назвали самую устойчивую к раку группу крови

Самыми устойчивыми к онкологии являются люди со II группой крови. К такому выводу пришли ученые из Каролинского университета.
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Украинский политик, общественный деятель и государственный служащий, народный депутат IX созыва от фракции Оппозиционная платформа - За жизнь и член комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Бывший глава Социалистической партии Украины, экс-глава Профсоюзов Министерства внутренних дел Украины, экс-советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в 2014-2015 годах участвовал в проведении силовой операции в Донецкой и Луганской областях. Бывший руководитель департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины.
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