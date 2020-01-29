Политика

Газета.RuГазета.RuДепутат Рады предложил отправить в поход на Крым «уже поживших»

Депутат Верховной рады Украины Мустафа Джемилев предложил совершить "марш достоинства" на Крым тем, кто "уже пожил", а других не подвергать опасности, передает РИА "Новости". По его словам, участников движения может ожидать достаточно большой риск, поэтому нельзя отправлять молодых.
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В раде предложили отправлять с маршем на Крым «уже поживших»

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