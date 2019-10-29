Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высказал мнение, что Украине не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до «газовой войны», так как Киев в данном случае ждёт поражение. Об этом он сказал в эфире телеканала «112 Украина».

Депутат Рады предрёк поражение Киева в случае газовой войны с Россией

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