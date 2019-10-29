с чего всё началось

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высказал мнение, что Украине не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до газовой войны, так как Киев в данном случае ждёт поражение. Об этом он сказал в эфире телеканала «112 Украина».

Депутат Рады предрёк поражение Киева в случае газовой войны с Россией

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Энергетика США наложили санкции на треть мировых запасов нефти Треть мировых запасов нефти и пятая часть добычи находится под санкциями США против Ирана, Венесуэлы и России.

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Шоу-бизнес На Троекуровском кладбище открылся памятник Николаю Караченцову Памятник актеру Николаю Караченцову открылся на Троекуровском кладбище, сообщает РИАМО со ссылкой на корреспондента.

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Хоккей Малкин получил американское гражданство Форвард Питтсбурга Евгений Малкин имеет американское гражданство.

Политика Кремль прокомментировал данные о страхе россиян перед властью Социологический опрос о росте страха россиян перед произволом власти требует более глубокого анализа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Футбол Маротта заявил, что «Интер» зимой укрепит состав Спортивный директор "Интера" Джузеппе Маротта заявил, что в январе в клуб могут прийти новые игроки.

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Происшествия На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб ребенок На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб десятилетний ребенок.

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Политика Британский парламент отверг предложение Джонсона о досрочных выборах Парламент Великобритании выступил против досрочного проведения выборов 12 декабря, которое предложил премьер-министр страны Борис Джонсон.

Политика Зеленский начал визит в Мариуполь с осмотра трассы Зеленский начал свой рабочий визит в город с осмотра реконструированной трассы Запорожье — Мариуполь.

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