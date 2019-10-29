Политика
RT на русскомДепутат Рады предрёк поражение Киева в случае газовой войны с Россией
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высказал мнение, что Украине не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до газовой войны, так как Киев в данном случае ждёт поражение. Об этом он сказал в эфире телеканала «112 Украина».
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с чего всё началось
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин заявил в эфире телеканала «112 Украина», что Киеву не стоит доводить ситуацию с транзитом российского газа до «газовой войны», потому что рискует проиграть.Дождь02:49
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