Политика

RT на русскомRT на русскомДепутат Рады предрёк поражение Киева в случае газовой войны с Россией

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высказал мнение, что Украине не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до газовой войны, так как Киев в данном случае ждёт поражение. Об этом он сказал в эфире телеканала «112 Украина».
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Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин заявил в эфире
 телеканала «112 Украина», что Киеву не стоит доводить ситуацию с транзитом российского газа до «газовой войны», потому что рискует проиграть.
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