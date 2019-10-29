Политика

Газета.RuГазета.RuДепутат Рады предрек Украине поражение в «газовой войне» с Россией

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин заявил, что если дело дойдет до "газовой войны" между Украиной и Россией, то Киев в ней проиграет. По его мнению, Москва продемонстрировала, что не будет "никому ничего дарить".
Читать в источнике
Комментировать34

Подробнее о событии

Депутат Верховной рады предсказал Украине поражение в «газовой войне» с РФ

Комсомольская правдавчера в 22:20

Украине предрекли поражение в «газовой войне» с Россией

РЕН ТВвчера в 23:42

На Украине предрекли поражение Киева в «газовой войне» с Россией

URA.Ruвчера в 22:27

В раде предсказали поражение Украины в «газовой войне» с Россией

Известиявчера в 22:48

В Верховной раде объяснили, почему Украина проиграет России «газовую войну»

Московский Комсомолецвчера в 21:59

Депутат Рады предрек Украине поражение в «газовой войне» с Россией

Газета.Ruвчера в 21:40

Депутат Рады предсказал поражение Украины в «газовой войне» с Россией

РИА Новостивчера в 21:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 01:31, Вашингтон
Кино

Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»

Театрал вчера в 07:37
Происшествия

Под Новосибирском произошло землетрясение

10 октября в Иркутске произошло землетрясение магнитудой 4. Тогда толчки почувствовали жители поселков Луговое, Мельничная Падь и Бозой.
РБК 00:13
Политика

Путин поручил ввести наказания за пропаганду наркотиков в Сети

Президент России Владимир Путин поручил правительству внести поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие ответственность за пропаганду наркотиков в интернете.
Газета.Ru вчера в 05:47
Футбол

Роналду рассказал о своей ближайшей цели в карьере

RT на русском вчера в 13:17
Хоккей

Хоккеист Евгений Малкин подтвердил, что получил гражданство США

Российский нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил, что у него есть гражданство США.
Российская газета вчера в 14:50
Происшествия

В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать

Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Газета.Ru вчера в 11:03
Армия и оружие

Стрелков заявил о сотнях ополченцев ДНР, погибших в Сирии

В ответ на реплику экс-главы Минобороны ДНР ведущий программы заявил, что Стрелков, выступая с такими резкими заявлениями, должен предоставить списки погибших.
URA.Ru вчера в 16:13
Политика

МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Золотого

RT на русском вчера в 02:02
Политика

В Швеции назвали Россию «историческим врагом» Европы

По мнению газеты, несмотря на санкции, целесообразность которых всё чаще ставится под вопрос в ЕС, Россия стала сильнее.
Известия вчера в 20:30
Политика

В Минэнерго России отметили готовность Украины решить газовый вопрос

Все стороны переговоров настроены на решение вопроса поставка газа через Украину в Европу, заявил министр энергетики Александр Новак 28 октября, по итогам трехсторонних переговоров в Брюсселе.
Красная весна вчера в 13:04
Происшествия

Дело бывшего антикоррупционера Вадима Надвоцкого скоро попадет в суд

Бывшего начальника УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю Вадима Надвоцкого осудят за получение взятки в особо крупном размере, сообщает региональная прокуратура.
АМИТЕЛ вчера в 22:47
Общество

Тульская область вошла в число регионов с низким уровнем безработицы

Уровень безработицы (отношение численности безработных к численности рабочей силы) в сентябре 2019 г. составил в целом по России 4,5%. В Тульской области, где поиском работы было занято 28,9 тысяч человек, показатель – 3,6%. По данным «Тульского Бизнес-журнала», эти показатели для региона постоянные вот уже более трех лет подряд.
Тульские новости 27 октября в 12:18
Происшествия

Начат сбор подписей в поддержку расстрелявшего сослуживцев солдата

Коммерсантъ вчера в 09:45
Армия и оружие

NBC: курдский разведчик добыл для США нижнее белье главаря ИГ

Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на командующего "Силами демократической Сирии" (СДС) Мазлюма Абди, курдам удалось внедрить в ближайшее окружение главаря ИГИЛ (организация запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади агента, который в итоге и передал американским военным точный план убежища главного террориста.
Московский Комсомолец вчера в 19:57
Происшествия

Свердловчанка выпала из окна роддома и погибла

В Екатеринбурге молодая мать выпала из окна третьего этажа роддома и погибла. Инцидент произошёл 28 октября, пишут местные СМИ.
REGNUM 00:09
Гаджеты

Globalfoundries и TSMC договорились

Крупнейшие производители полупроводниковой продукции договорились о широком взаимном лицензировании всех уже полученных во всем мире патентов, связанных с полупроводниковым производством, а также тех патентов, которые будут получены ими в течение следующих десяти лет, поскольку обе компании продолжают вкладывать значительные средства в исследования и разработки.
iXBT.com вчера в 20:56
Экономика

Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 20:02
Культура

Скончался художник Николай Касаткин

Вечерняя Москва вчера в 14:40
Футбол

Гончаренко подал в отставку

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подал в отставку. Об этом сообщает Телеграм-канал «ЦВБП-медиа» со ссылкой на «Спoрт-экcпресс».
ProstoProSport вчера в 09:46
Политика

Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже

Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.
ТАСС вчера в 10:10
Общество

Треть российских семей не пользуется доступными им льготами

Около 35% семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами, так как не знают о них. Об этом информируют "Известия".
Газета.Ru вчера в 05:46
Армия и оружие

США возьмут под контроль нефтяные месторождения в Сирии

Министр обороны США Марк Эспер заявил о намерении военных США обеспечивать защиту сирийским нефтяным месторождениям.
Газета.Ru вчера в 17:02
Политика

В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Золотое

В Кремле внимательно следили за визитом президента Украины Владимира Зеленского в поселок Золотое на Донбассе, диалоги там высветили наличие проблем и то, от кого они исходят, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 06:47
Общество

В Госдуме допустили сокращение моногородов вдвое

Число моногородов в России может сократиться почти вдвое — с 321 до 170.
РБК вчера в 21:46
Гаджеты

Игровой монитор ASUS TUF Gaming VG249Q обладает поддержкой FreeSync

3DNews вчера в 02:11
Происшествия

Психиатры заключили, что экс-сенатор Арашуков здоров психически

Бывший член Совета Федерации Рауф Арашуков, которому предъявлены обвинения в организации убийств, не страдает психическими заболеваниями, однако, возможно, он мог находиться в состоянии аффекта, когда совершал инкриминируемые ему преступления.
Московский Комсомолец 00:27
Происшествия

Мощный взрыв на заводе в Днепре перепутали с землетрясением

Взрыв на заводе в украинском Днепре перепутали с землетрясением. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщил сайт Страна.ua.
Известия вчера в 21:41
Здоровье

Ученые предупредили о неизбежности смертельной пандемии

Смертельная эпидемия за считанные часы способна убить миллионы людей, заявляют американские ученые из университета Джонса Хопкинса.
Ugpressa.ru 26 октября в 01:41
Гаджеты

Apple принуждает владельцев iPhone 5 к обновлению iOS 10.3.4

В случае, если обновление не будет установлено, пользователи могут потерять доступ к сервисам компании, так как с 6 на 7 апреля будет произведен сброс счетчиков GPS.
Astera вчера в 02:51
Происшествия

В Москве мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям

Сотрудники московского уголовного розыска задержали участников организованной группы, которая подделывала завещания умерших людей и присваивала их квартиры, по предварительным данным, таким образом было украдено 15 квартир, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:04
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в Верховную раду Украины 2019Больше новостей по теме
Главное