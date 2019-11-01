Политика

РИА НовостиРИА НовостиДепутат Рады расплакалась на заседании

Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Анна Скороход расплакалась во время заседания из-за того, что коллеги проигнорировали ее поправки. Соответствующее видео опубликовано на YouTube. Накануне украинский парламент обсуждал законопроект по разъединению активов газотранспортной системы.
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Депутат Рады расплакалась на заседании

РИА Новости03:37

Депутат Рады расплакалась во время заседания

RT на русском02:35

Депутат Верховной рады от правящей партии расплакалась на заседании

Российская газетавчера в 20:55

Депутат Рады расплакалась на заседании из-за проигнорированных поправок

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Депутат Рады разрыдалась из-за отклонения ее поправок к законопроекту

РЕН ТВ03:08

Депутат Верховной рады расплакалась из-за игнорирования ее поправок

Известиявчера в 14:42

«Войдёт в историю»: Депутат «Слуги народа» расплакалась на заседании Рады - фото

Царьградвчера в 14:34
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"С начала 2020 года начнем работы, это строительство новых скоростных участков от Москвы до Владимира, 145 километров, включая обходы Балашихи и Ногинска", - сказал Акимов.
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Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что ему не понравился фильм Тодда Филлипса «Джокер», однако он отметил, что оснований для запрета картины нет.
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