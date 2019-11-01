Политика
РИА НовостиДепутат Рады расплакалась на заседании
Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Анна Скороход расплакалась во время заседания из-за того, что коллеги проигнорировали ее поправки. Соответствующее видео опубликовано на YouTube. Накануне украинский парламент обсуждал законопроект по разъединению активов газотранспортной системы.
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«Войдёт в историю»: Депутат «Слуги народа» расплакалась на заседании Рады - фото
Царьградвчера в 14:34
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