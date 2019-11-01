Политика

RT на русскомRT на русскомДепутат Рады расплакалась во время заседания

Депутат Верховной рады, член фракции «Слуга народа» Анна Скороход расплакалась во время заседания украинского парламента из-за того, что парламентарии не поддержали её правки к законопроекту по анбалдингу украинской газотранспортной системы.
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Депутат Рады расплакалась во время заседания

RT на русском02:35

Депутат Рады расплакалась на заседании из-за проигнорированных поправок

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«Войдёт в историю»: Депутат «Слуги народа» расплакалась на заседании Рады - фото

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Депутат Верховной рады расплакалась из-за игнорирования ее поправок

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Lenta.ruвчера в 21:43

Депутат расплакалась в Раде из-за игнорирования ее правок

РЕН ТВвчера в 13:04
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 02:53, Вашингтон
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Появилось видео с места убийства экс-мэра Киселевска

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Инженер NASA придумал двигатель для межзвездных перелетов

Инженер считает, что если придать спиральному двигателю достаточную мощность и дать ему время, то с помощью ускорителя частиц он мог бы достичь почти световых скоростей.
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Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение палаты представителей конгресса принять резолюцию об официальном начале процедуры импичмента.
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Потеря доходов от транзита российского газа приведет к потере 0,6% ВВП Украины в 2020 году и 0,9% ВВП в 2021 году.
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Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате

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Путин пригрозил ужесточением наказания за врачебные ошибки

Владимир Путин поручил Министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой и вице-премьеру Ольге Голиковой поработать над этим вопросом.
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Президент США Дональд Трамп рассказал, что поменял место налоговой регистрации с Нью-Йорка на Флориду из-за плохого отношения к нему политиков штата.
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Общество

Микрокредиты в России запретили выдавать под залог жилья

С пятницы, 1 ноября, в России вступил в силу закон, который запрещает микрофинансовым организациям (МФО) выдавать кредиты под залог жилья или доли в нем, сообщает «Российская газета».
Lenta.ru вчера в 17:05
Политика

Суд Израиля приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США

Верховный суд Израиля приостановил процесс экстрадиции в США гражданина РФ Алексея Буркова.
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Минтранс разработал ПДД и дорожные знаки для гироскутеров

Министерство транспорта России подготовило проект правил, регулирующих передвижение электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев.
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В Петербурге загорелось здание автосервиса

Здание автосервиса загорелось в Петербурге, площадь пожара - 400 квадратных метров, сообщает городской главк МЧС.
РИА Новости 02:06
Экономика

В Германии назвали рубль лучшей валютой

Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
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Экономика

Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 9,3%

Руководитель крупнейшей российской финансовой организации «Сбербанк» Герман Греф заявил, что кредитное учреждение снизило ставки по ипотеке до 9,3% после уменьшения ключевой ставки Центробанком России.
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«Спартак» победил «Ростов» в Кубке России

В матче 1/8 финала Кубка России московский «Спартак» в родных стенах переиграл «Ростов» и обеспечил себе выход в четвертьфинал турнира.
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Джиган и Оксана Самойлова ждут еще одного ребенка. У пары уже есть три дочери, но звездные родители давно мечтают о сыне.
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В Роскачестве оценили интернет-советы по проверке качества мяса

Эксперты Роскачества сделали подборку наиболее популярных в интернете советов по проверке качества продовольственных продуктов в домашних условиях.
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Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

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Пентагон показал видео уничтожения аль-Багдади

Министерство обороны США обнародовало видео операции по уничтожению лидера запрещенной в России террористической организации ИГ.
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В Томске иномарка наехала на пешеходов, один погиб

В результате массового ДТП на проспекте Фрунзе в Томске один человек погиб, пятеро пострадали.
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Фёдор Добронравов раскрыл детали нового сезона «Сватов»

Российский актёр Фёдор Добронравов поделился новыми деталями седьмого сезона сериала «Сваты».
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Ученый создал калькулятор для расчета вампирского апокалипсиса

Ugpressa.ru вчера в 13:14
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Фигуристки Загитова и Косторная выступят на этапе Гран-при во Франции

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Асад назвал Трампа лучшим президентом

Президент Сирии Башар Асад назвал лидера США Дональда Трампа лучшим президентом в истории страны, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:34
Происшествия

Люди несут цветы к детскому саду в Нарьян-Маре, где убили ребенка

В Нарьян-Маре люди несут к детскому саду, в котором мужчина убил ребенка, цветы и игрушки, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы администрации Ненецкого автономного округа.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 15:52
Шоу-бизнес

Вележева признала вину после скандала в самолете

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Турция передала России 18 пленных сирийских военных

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о переговорах с Россией о передаче ей сирийских военнослужащих.
РИА Новости вчера в 21:47
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Медведев разрешил построить новую трассу из Москвы в Казань

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Захарова ответила на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова НАТО о передаче контроля над полуостровом Крым.
Газета.Ru вчера в 22:59
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Нового вирус «Xhelper» обнаружили 1 ноября эксперты компании «Symantec», которые специализируются на кибербезопасности.
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Изображение складного смартфона Motorola RAZR появилось в Сети

В Сети появилось изображение складного смартфона Motorola RAZR.
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