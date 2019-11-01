Политика
RT на русскомДепутат Рады расплакалась во время заседания
Депутат Верховной рады, член фракции «Слуга народа» Анна Скороход расплакалась во время заседания украинского парламента из-за того, что парламентарии не поддержали её правки к законопроекту по анбалдингу украинской газотранспортной системы.
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«Войдёт в историю»: Депутат «Слуги народа» расплакалась на заседании Рады - фото
Царьградвчера в 14:34
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