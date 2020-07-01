Политика

РИА НовостиРИА НовостиДепутат Рады рассказал о предательстве Украины сторонниками Зеленского

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович раскритиковал партию сторонников Владимира Зеленского "Слуга народа" и обвинил ее членов в предательстве. Выступление политика в парламенте транслировал канал "112 Украина".
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Вадим Рабинович
Какая разница рабам, которые превратились в господ, что там с холопами вообще происходит. Вы предали своих избирателей, предали страну, и прощения вам не будет. Вы увидите результаты ваших дел на местных выборах. Украина в своем преимущественном большинстве не любит фашизм, и вы это увидите.
— Вадим Рабинович, украинский политикФАН вчера в 22:35

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