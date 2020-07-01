Политика
РИА НовостиДепутат Рады рассказал о предательстве Украины сторонниками Зеленского
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович раскритиковал партию сторонников Владимира Зеленского "Слуга народа" и обвинил ее членов в предательстве. Выступление политика в парламенте транслировал канал "112 Украина".
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Вадим Рабинович, являющийся одним из депутатов Верховной рады, обратился с критикой в адрес партии «Слуга народа», главой которой является президент Владимир Зеленский, обвинив её членов в предательстве.Наша версия07:19
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Депутат Рады обвинил сторонников Зеленского в предательстве Украины
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Депутат Рады рассказал о предательстве Украины сторонниками Зеленского
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