Политика
RT на русскомДепутат Рады высказалась о саммите в нормандском формате
Депутат Верховной рады Ирина Верещук заявила, что если встреча в нормандском формате состоится, то она будет очень сложной для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом она сообщила в эфире программы «Большое интервью» на телеканале «112 Украина».
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Депутат Зеленского: Украину ждёт «холодный душ» на саммите «нормандской четвёрки»
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