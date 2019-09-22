Депутат Верховной рады Ирина Верещук заявила, что если встреча в нормандском формате состоится, то она будет очень сложной для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом она сообщила в эфире программы «Большое интервью» на телеканале «112 Украина».

Депутат Рады высказалась о саммите в нормандском формате

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