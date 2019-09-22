Политика
RT на русскомДепутат Рады высказалась о саммите в нормандском формате
Депутат Верховной рады Ирина Верещук заявила, что если встреча в нормандском формате состоится, то она будет очень сложной для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом она сообщила в эфире программы «Большое интервью» на телеканале «112 Украина».
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Депутат Зеленского: Украину ждёт «холодный душ» на саммите «нормандской четвёрки»
Новый Деньвчера в 16:56
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Политика
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Отравленный в Эймсбери британец решил отсудить у России миллион фунтов
Британец Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, намерен подать в суд на Россию и потребовать возместить ущерб в размере около миллиона фунтов стерлингов (около 80 миллионов рублей).
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Вымирание неандертальцев и по сей день остается для ученых загадкой.
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Поединок американского бойца смешанных единоборств (ММА) Джереми Стивенса прервали из-за состояния его здоровья, после чего болельщики забросали его мусором.
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В Рыбинске подросток нашел под мостом изуродованное тело матери
В Ярославской области несовершеннолетний подросток обнаружил на улице изуродованное тело матери.
РИА Новости вчера в 08:06
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Ставшая интернет-звездой американская гимнастка снялась обнаженной
Американская гимнастка Кэтлин Охаши приняла участие в обнаженной фотосессии ESPN Body Issue.
Sport24.ru вчера в 07:18
Происшествия
Пожар в ТЦ «Максим» во Владивостоке полностью потушили
Спасатели полностью ликвидировали пожар во владивостокском торговом центре «Максим», сообщает главк МЧС России по Приморскому краю в воскресенье, 22 сентября.
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Российский автопром сокращает производство, готовясь к кризису
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Заблокировавшие вагоны с углем во Львовской области избили полицейских
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Газета.Ru вчера в 16:27
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России грозит отстранение от Олимпиады-2020 в Токио в связи с подозрениями в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, прежде чем передать их во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
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Больная раком Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
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Слово и Дело вчера в 08:46
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«Зенит» дважды забил «Рубину». Однако после первого тайма – «нули»
В субботнем матче на "Газпром-Арене" между петербургским клубом и "Рубином" завершился первый тайм.
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В воскресенье состоится футбольный матч «Оренбург» — «Локомотив»
В воскресенье ФК «Оренбург» примет на своём поле ФК «Локомотив», матч начнётся в 13:30.
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Кино
BadComedian выпустил обзор на фильм Павла Лунгина «Братство»
Павел Лунгин представил фильм на Берлинском кинофестивале в феврале прошлого года.
Афиша Daily 20 сентября в 14:24
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Ребенок с четырьмя ногами и тремя руками родился в Индии
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Газета.Ru вчера в 21:41
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В партии Зеленского заявили о несоответствии ценностей ЕС и Украины
У Украины есть собственные ценности, которые необходимо беречь и которые в Европе уже давно размыты, убеждена Верещук.
Российская газета 00:57
Футбол
«Манчестер Сити» забил восемь голов «Уотфорду» в АПЛ
К 18-й минуте «Манчестер Сити» вел в счете 5:0. Голы на свой счет записали Давид Сильва, Серхио Агуэро, Рияд Марез, Бернарду Силва и Николас Отаменди.
Vprognoze.ru вчера в 13:44
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Синоптики рассказали о траектории тайфуна «Тапа» в Приморье
РИА Новости 00:36
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СМИ назвали размер пенсий российских артистов
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Складной смартфон Samsung Galaxy Fold появился в европейских магазинах
UfaTime.ru 20 сентября в 09:37
Происшествия
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Британская разведка MI6 опасается, что Россия могла получить компрометирующую информацию о британском принце Эндрю из-за скандала вокруг американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого этим летом обвинили в секс-торговле несовершеннолетними.
РБК вчера в 16:23
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Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу
Задержанного якутского шамана Александра Габышева доставили в Якутск и поместили в Якутский республиканский психоневрологический диспансер, сообщается на сайте Минздрава республики.
Lenta.ru 20 сентября в 04:12