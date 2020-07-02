Политика

РИА НовостиРИА НовостиДепутат Рады заявил, что Порошенко готовит «кровавый» переворот

Порошенко взял на обеспечение маргиналов, таких, как "Азов" (батальон, против участников которого в РФ возбуждено уголовное дело – ред.), "Национальный корпус", и сегодня формируется та группа, которая уже осенью погрузит нашу страну в кровь. И это будет стоить президенту власти.
Читать в источнике
Комментировать18
с чего всё началось

Депутат Рады заявил, что Порошенко готовит «кровавый» переворот

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко совместно с националистами якобы готовит "кровавый" переворот в стране, который "закончит президентство" Владимира Зеленского.
РИА Новости08:36

Подробнее о событии

В Раде заявили, что Порошенко готовит на Украине «кровавый» переворот

Газета.Ru09:17

Депутат Рады заявил, что Порошенко готовит «кровавый» переворот

РИА Новости08:36

Порошенко готовит на Украине «кровавый» переворот – депутат Рады

REGNUM09:05

В Раде заявили о планах Порошенко устроить «кровавый» госпереворот на Украине

Взгляд.ру08:53

Порошенко готовит «кровавый переворот» на Украине

РЕН ТВ08:52

Украинский депутат сообщил о подготовке Порошенко «кровавого» смещения Зеленского

Московский Комсомолец08:50

В раде предупредили о подготовке Порошенко «кровавого» госпереворота

Известия09:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 16:34, Ашберн
Происшествия

Двое упавших со строительных лесов рабочих скончались в больнице

Двое упавших со строительных лесов рабочих скончались в больнице Фото: СУ СК РФ по ТО По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
MySLO.ru 15:55
1
Политика

Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского

Известия вчера в 11:38
225
Политика

Путин высказался о голосовавших против поправок к Конституции России

Президент России Владимир Путин 2 июля заявил, что понимает людей, проголосовавших против поправок к Конституции, так в стране еще много нерешенных проблем.
Известия 08:53
22
Энергетика

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн

Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
Коммерсантъ вчера в 13:16
1K
Политика

Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии

По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса.
Интерфакс 07:50
631
Политика

Лукашенко заявил, что россияне и украинцы завидуют белорусам

Александр Лукашенко заявил, что россияне и украинцы завидуют белорусам, которые живут "в безопасной, спокойной стране".
РИА Новости 14:05
171
Футбол

«Реал» объявил о переходе футболиста Хакими в итальянский «Интер»

ТАСС Спорт 11:02
Общество

ВТБ восстановил работу мобильного приложения после сбоя

«Ранее в системе наблюдался кратковременный технический сбой, в ходе которого в адрес клиентов произошла выгрузка ошибочных СМС о ранее проведенных архивных транзакциях, однако никаких списаний денежных средств не производилось»,-- говорится в сообщении.
Коммерсантъ 16:18
19
Технологии

Большое обновление WhatsApp стало доступно для установки

Разработчики мессенджера WhatsApp анонсировали ряд новых опций приложения.
Live24 12:51
11
Политика

Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО

Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
7K
Футбол

Манчестер Сити — Ливерпуль 4:0 (2-й тайм)

Футболисты «Манчестер Сити» организовали чемпионский коридор для игроков «Ливерпуля» перед матчем команд в рамках 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Lenta.ru 15:31
Шоу-бизнес

Саша Савельева призналась, что ее брак с Кириллом Сафоновым не идеален

Певица Саша Савельева не считает свой брак с Кириллом Сафоновым идеальным.
Mockva.ru вчера в 23:16
11
Общество

В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок

Сотрудники полиции и Росгвардии не стали задерживать участников несанкционированной акции против принятия поправок в Конституцию РФ, которая прошла в среду на Пушкинской площади в центре Москвы.
ТАСС вчера в 16:15
6,7K
Происшествия

Пожар на Тверской улице в центре Москвы потушен

Пожар в историческом здании на Тверской улице в центре Москвы удалось потушить, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
RT на русском 10:25
208
Энергетика

Американский СПГ столкнулся с проблемами в Прибалтике

Американским компаниям придется столкнуться с проблемами даже в традиционно лояльной Прибалтике.
ФАН 07:40
Общество

В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени

По предварительным данным, за переход на московское время выступили более 65% жителей Волгоградской области, против — порядка 34%.
РБК 14:20
1,9K
Происшествия

Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом

Известия 09:16
390
Политика

Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском 09:03
1K
Происшествия

В Самаре уволили воспитателя, выкинувшую ребенка из коляски

Воспитатель самарского дома малютки, которая выкинула ребенка из коляски, а также сотрудница, наблюдавшая за происходящим, уволены, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства социально-демографической и семейной политики региона.
РИА Новости 12:26
77
Футбол

«Аталанта» обыграла «Наполи» в матче Серии А

В матче 29-го тура чемпионата Италии «Аталанта» со счётом 2:0 обыграла «Наполи». Встреча состоялась в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри».
Чемпионат 15:28
Общество

В Минобрнауки заявили о праве вузов перенести начало учебного года

Если в регионе к сентябрю не стабилизируется ситуация с коронавирусом, то российские вузы могут самостоятельно перенести начало учебного года на срок до двух месяцев, пока ситуация с распространением инфекции не нормализуется.
Газета.Ru 10:26
55
Политика

Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 30 июня в 15:19
2K
Экономика

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

Вместе со снижением ставок по базовым вкладам Сбербанк запустил промо-вклад «Лето Онлайн» с максимальной ставкой 4%. Вклад можно открыть до 2 августа на срок до 6 месяцев.
Коммерсантъ 10:01
429
Авто

В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу

C 1 июля 2020 года на территории РФ вступают в силу несколько новых правил для водителей.
Новые автомобили 12:05
191
Игры

Игра Cyberpunk 2077 будет работать только на Windows 7 и Windows 10

Напомним, премьеру Cyberpunk 2077 несколько раз переносили: изначально планировалось, что она выйдет в апреле текущего года.
iReactor 08:01
12
Общество

Ещё 34 пациента с коронавирусом скончались в Москве

«В Москве скончались 34 пациента, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит заявление штаба ТАСС.
RT на русском 16:14
1K
Общество

Минниханов задекларировал 8,8 млн рублей по итогам 2019 года

Рустам Минниханов в 2019 году заработал 8,8 млн рублей против 8,5 млн годом ранее. Доход президента Татарстана за год увеличился на 3,5%.
TatCenter 07:37
131
Экономика

Подмосковный поставщик труб отказался от покупки актива у Усманова

ФАС удовлетворила ходатайство подмосковного завода о покупке актива у «Металлоинвеста» 6 мая.
РБК 14:55
Шоу-бизнес

Дочь Бодрова-младшего впервые вышла в свет

Дочь актера Сергея Бодрова-младшего Ольга впервые вышла к широкой публике.
Рамблер 15:06
15
Спорт

World Athletics выступила с заявлением по поводу невыплаты штрафа ВФЛА

Матч ТВ 10:31
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Илья Владимирович Кива
Украинский политик
Украинский политик, общественный деятель и государственный служащий, народный депутат IX созыва от фракции Оппозиционная платформа - За жизнь и член комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Бывший глава Социалистической партии Украины, экс-глава Профсоюзов Министерства внутренних дел Украины, экс-советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в 2014-2015 годах участвовал в проведении силовой операции в Донецкой и Луганской областях. Бывший руководитель департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное