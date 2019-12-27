Политика

RT на русскомRT на русскомДепутат Рады заявил, что из-за Крымского моста Кубань стала «ближе»

Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко выразил мнение, что Кубань стала «ближе» к Украине после строительства Крымского моста. «Позитивное в том, что Путин построил нам мост, по которому Кубань будет ближе», — заявил он в ролике на YouTube.
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Украина нашла для себя «плюс» от строительства Крымского моста

РЕН ТВ00:18

В Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань «стала ближе» к Украине

Life.ruвчера в 19:54

В Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань стала «ближе»

РИА Новостивчера в 18:22

В раде обрадовались Крымскому мосту из-за большей «доступности» Кубани

Известиявчера в 19:38

Депутат Рады заявил, что Кубань, благодаря Крымскому мосту, стала «ближе»

Аргументы и Фактывчера в 19:16

Депутат Рады: Крымский мост сделал Кубань «ближе» к Украине

Московский Комсомолецвчера в 18:50

В Раде нашли плюсы для Украины от запуска ж/д движения по Крымскому мосту

Взгляд.рувчера в 19:46
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Происшествия

Названо количество выживших в авиакатастрофе в Казахстане

Lenta.ru 00:38
Общество

Росстат сделал прогноз по убыли населения на 16 лет

«Средний вариант прогноза предполагает, что общая численность населения составит в начале 2020 года 146,741 млн человек и снизится к началу 2036 года до 142,993 млн человек », — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
RT на русском вчера в 18:17
Единоборства

Александр Емельяненко согласился на бой с Рамзаном Кадыровым

Российский боец ММА Александр Емельяненко опубликовал видео, в котором принял вызов на бой от президента Чеченской республики Рамзана Кадырова.
Российская газета вчера в 13:04
Происшествия

Ветеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве

Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах.
Lenta.ru вчера в 07:00
Политика

Мэр Херсона прокомментировал слова Путина об исконно русских землях

Как отметил мэр Херсона, на Украине «должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории — это болота под Москвой».
RT на русском 01:21
Общество

Гармаш со сцены «Современника» сообщил о смерти Волчек

Актер Сергей Гармаш рассказал со сцены зрителям театра "Современник" о смерти художественного руководителя Галины Волчек.
Газета.Ru вчера в 14:47
Футбол

Месси раскрыл секрет исполнения точных штрафных ударов

Аргентинский нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси рассказал о том, что помогает ему успешно исполнять штрафные удары.
Матч ТВ вчера в 15:34
Экономика

Forbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров

Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год.
Газета.Ru вчера в 03:45
Происшествия

Найдены возможные останки убитой историком Соколовым аспирантки СПбГУ

В Санкт-Петербурге были найдены останки убитой экс-преподавателем СПбГУ историком Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко.
Газета.Ru вчера в 09:59
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Лестер» в матче АПЛ

Встреча «Ливерпуля» и «Лестера» в матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) на стадионе «Кинг Пауэр» закончилась со счетом 4:0 в пользу «красных».
РБК вчера в 18:04
Происшествия

Дед Мороз умер на утреннике в российском детском саду

В декабре 2018 года сообщалось, что 67-летний мужчина в костюме Деда Мороза скончался на утреннике в детском саду в Кемерове.
Lenta.ru вчера в 10:01
Авто

В Москве подорожает эвакуация автомобилей

Льготная стоимость перемещения машины на штрафстоянку составит в зависимости от категории транспортного средства от 3 400 до 5 600 рублей, суток хранения — от 540 до 2 300 рублей.
Мослента 25 декабря в 05:36
Здоровье

Нарколог рассказал об опасности приема таблеток после застолья

Прежде всего, Брюн рассказал об одном из самых популярных препаратов – ацетилсалициловой кислоте ("Аспирин").
РИА Новости вчера в 19:11
Хоккей

Александр Овечкин посетил рождественский ужин Дональда Трампа

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин посетил рождественский ужин президента США Дональда Трампа, об этом сообщила супруга российского форварда Анастасия Шубская.
Вести.Ru 25 декабря в 02:40
Политика

Песков рассказал о предпочтениях Путина в Новый год

РИА Новости вчера в 14:54
Общество

Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп

Японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встречали гостей из Японии словами "приветствуем вас на нашем острове", об этом пишет газета Yomiuri.
РИА Новости вчера в 19:30
Кино

Старшенбаум отказалась от съемок в «Тексте» из-за Петрова

Как сообщает Федеральное Агентство новостей, актриса Ирина Старшенбаум официально подтвердила, что ее отказ от главной женской роли в фильме «Текст» связан исключительно с тем, что на главную мужскую роль был утвержден Александр Петров, ее бывший молодой человек.
Телепрограмма вчера в 07:43
Происшествия

Автобус Москва — Тбилиси опрокинулся в Липецкой области

РБК вчера в 11:50
Футбол

Бакаев объяснил свои слова о том, что он будет лучшим игроком России

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев снова заявил, что его главной спортивной целью является стать лучшим игроком России.
Чемпионат 01:20
Шоу-бизнес

Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»

Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Суть событий вчера в 06:43
Общество

Навальный: Самолеты, на которых летали Светлана Медведева и Наиля Аскер-Заде, до сих пор контролируются ВТБ

Ранее госбанк ВТБ открестился от самолетов, которые фигурируют в расследованиях Фонда борьбы с коррупцией.
Эхо Москвы вчера в 14:06
Армия и оружие

В Индийском океане стартовали учения Ирана, России и Китая

РИА Новости 01:16
Экономика

Частные инвесторы оценили рынок

Индивидуальные инвесторы совершили прорыв на российском фондовом рынке: в 2019 г. их стало вдвое больше – свыше 3,5 млн человек.
Ведомости 25 декабря в 12:24
Общество

Роспотребнадзор дал советы, как встретить Новый год без вреда здоровью

Роспотребнадзор дал рекомендации, как встретить Новый год, не навредив своему здоровью.
REGNUM 00:36
Авто

UzAuto Motors начнет производство 4 моделей Chevrolet для России

Первые товарные SUV Chevrolet Traverse и Tahoe появятся уже в начале следующего года, а Equinox в начале второго квартала 2020 года.
32CARS.ru вчера в 01:52
Кино

Фильм «Одесский пароход». Все готово к премьере!

Фильм «Одесский пароход» - первая премьера нового года на телеканале «Россия 1». Режиссер картины Сергей Урсуляк впервые обратился к жанру комедии и снял киноальманах по миниатюрам Михаила Жванецкого.
Россия – Культура 24 декабря в 12:34
Авто

Пикап Rivian получил режим танка для разворота на месте

Выполнять «танковый поворот» электрическому пикапу RT1 позволяют четыре независимых моторчика в колесах, которые по команде электроники автоматически делятся на «оси» и крутятся в разные стороны.
Автоновости дня вчера в 05:53
Религия

РПЦ прекратила поминовение Александрийского патриарха Феодора

Русская православная церковь прекращает поминовение Александрийского патриарха, такое решение принял Священный Синод.
Взгляд.ру вчера в 08:19
Футбол

«ПСЖ» предложил Мбаппе новый долгосрочный контракт

«Пари Сен-Жермен» предложил нападающему Килиану Мбаппе новый долгосрочный контракт.
Чемпионат 00:39
Происшествия

В отношении Рауля Арашукова возбуждено еще три уголовных дела

ТАСС вчера в 07:00
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