Политика

RT на русскомRT на русскомДепутат Рады заявил, что из-за Крымского моста Кубань стала «ближе»

Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко выразил мнение, что Кубань стала «ближе» к Украине после строительства Крымского моста. «Позитивное в том, что Путин построил нам мост, по которому Кубань будет ближе», — заявил он в ролике на YouTube.
Читать в источнике
Комментировать62

Подробнее о событии

В Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань «стала ближе» к Украине

Life.ruвчера в 19:54

Депутат Рад: Крымский мост сделал Кубань «ближе» к Украине

Московский Комсомолецвчера в 18:50

В раде обрадовались Крымскому мосту из-за большей «доступности» Кубани

Известиявчера в 19:38

Депутат Рады заявил, что Кубань, благодаря Крымскому мосту, стала «ближе»

Аргументы и Фактывчера в 19:16

Депутат Рады отметил, что Крымский мост сделал Кубань ближе к Украине

РЕН ТВвчера в 18:58

В Раде нашли плюсы для Украины от запуска ж/д движения по Крымскому мосту

Взгляд.рувчера в 19:46

В Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань стала «ближе»

РИА Новостивчера в 18:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 00:02, Ашберн
Происшествия

Возросло число погибших при крушении самолета в Казахстане

Lenta.ru вчера в 22:43
Киберспорт

Valve назвала самые успешные игры в Steam за 2019 год

Valve рассказала о самых успешных играх уходящего года в Steam, опустив какую-либо конкретику, лишь разделив проекты по разным категориями в случайном порядке.
Игромания.ру вчера в 13:55
Происшествия

Автобус Москва — Тбилиси опрокинулся в Липецкой области

РБК вчера в 11:50
Культура

Почему Мясников ушел из «Уральских пельменей»

Pravda.Ru вчера в 19:05
Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Ведомости 25 декабря в 16:54
Общество

Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек

В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Ведомости вчера в 12:09
Происшествия

Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги

Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
РБК вчера в 06:33
Экономика

Группа ВЭБа стала владельцем блокпакета НПФ «Благосостояние»

"ВЭБ-лизинг", входящий в группу ВЭБа, стал владельцем блокирующего пакета акций НПФ "Благосостояние", сообщила компания на ленте раскрытия информации.
Интерфакс вчера в 08:20
Единоборства

Емельяненко согласился на бой с Кадыровым

Боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко принял вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова.
Известия вчера в 12:26
Общество

Алена Водонаева призвала не рожать рабов для российского государства

Lenta.ru вчера в 08:19
Общество

Роструд напомнил о порядке работы в конце 2019 и начале 2020 года

В пресс-службе ведомства напомнили, что последняя неделя уходящего года будет двухдневной: 30 и 31 декабря являются рабочими днями.
ФАН вчера в 19:37
Общество

Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью

В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Говорит Москва 25 декабря в 13:25
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк отреагировала на слухи о танцующей на шесте актрисы

Семья Анастасии Заворотнюк резко отреагировала на слухи, появившиеся в ряде СМИ о якобы здоровой и даже танцующей на шесте актрисы.
Ugpressa.ru вчера в 23:32
Общество

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололеда

В Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололеда и тумана, следует из прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра.
РБК вчера в 20:40
Хоккей

Овечкин посетил рождественский ужин Трампа

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru 25 декабря в 01:45
Политика

В Черногории протестуют против нового закона о церкви

В Черногории проходят массовые протесты — верующих возмутило намерение властей отобрать имущество у канонической Сербской православной церкви.
Вести.Ru вчера в 11:30
Политика

В РФ прокомментировали заявление США о запуске поездов в Крым

Ранее в Twitter-аккаунте посольства США на Украине было опубликовано сообщение, осуждающее запуска железнодорожного сообщения с Крымом.
RuNews24.ru вчера в 15:56
Происшествия

В Свердловской области потушили пожар в ангарах

РИА Новости вчера в 23:07
Общество

Электронные трудовые книжки обеспечат сохранность сведений о стаже

Переход к электронным трудовым книжкам позволит исключить ситуации, когда работники утрачивают сведения о своем трудовом стаже и вынуждены самостоятельно восстановливать данных о том, где и сколько они работали.
Современный Предприниматель 25 декабря в 05:27
Армия и оружие

Три «Гонца-М» и военный спутник успешно выведены на орбиту

Запущенная в ночь с 26 на 27 декабря ракета-носитель "Рокот" вывела на расчетную орбиту три космических аппарата связи "Гонец-М" и военный спутник.
Газета.Ru вчера в 20:41
Происшествия

Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве

Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ вчера в 12:19
Политика

Путин назвал посла Польши в нацистской Германии антисемитской свиньей

Президент России Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» польского дипломата Юзефа Липского за данное в 30-х годах обещание возвести памятник лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру, предложившему высылать евреев в Африку.
Международная жизнь 24 декабря в 09:21
Политика

Песков рассказал, как Путин любит встречать Новый год

Интерфакс вчера в 13:35
Шоу-бизнес

Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»

Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Суть событий вчера в 06:43
Политика

В МИД назвали ответные меры на санкции против «Северного потока-2»

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков рассказал о том, какими могут быть ответные меры против санкций, введенных США в отношении газопровода "Северный поток — 2". По его словам, Москва, в частности, может расширить список американских граждан, которым запрещён въезд в РФ.
Московский Комсомолец 25 декабря в 06:27
Фигурное катание

В Красноярске стартует Чемпионат России по фигурному катанию

Вечерним рейсом в Красноярск прилетели спортсмены на Чемпионат России по фигурному катанию.
ТВК 25 декабря в 09:22
Космос

Астрономы описывают бурный выброс черной дыры

В недавней статье в Astrophysical Journal Letters Кальзадилла и его соавторы описывают вспышку в скоплении галактик SPT-CLJ0528-5300 (SPT-0528).
AstroNews.ru 24 декабря в 12:59
Религия

РПЦ изменила правила крещения детей

Русская православная церковь (РПЦ) разрешила россиянам проводить обряд крещения под именами святых любых православных церквей, о чем сообщила на своем сайте.
Lenta.ru вчера в 21:42
Происшествия

В ФБК начались обыски, Навального задержали

В августе и осенью в ФБК и у соратников Навального в разных городах проводили обыски по уголовному делу об отмывании денег через фонд.
Труд вчера в 05:40
Армия и оружие

Минобороны РФ показало видео испытаний нового комплекса ПВО «Гибка-С»

Министерство обороны РФ опубликовало в интернете видео государственных испытаний нового мобильного комплекса противовоздушной обороны (ПВО) «Гибка-С».
iReactor вчера в 01:44
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в Верховную раду Украины 2019Больше новостей по теме
Главное