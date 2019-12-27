Политика
RT на русскомДепутат Рады заявил, что из-за Крымского моста Кубань стала «ближе»
Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко выразил мнение, что Кубань стала «ближе» к Украине после строительства Крымского моста. «Позитивное в том, что Путин построил нам мост, по которому Кубань будет ближе», — заявил он в ролике на YouTube.
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Депутат Рады заявил, что Кубань, благодаря Крымскому мосту, стала «ближе»
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